Crewlink cerca nuovi assistenti di volo: previste selezioni a Catania e Palermo

La Crewlink cerca nuovi assistenti di volo da inserire nel team, sono previsti tre giornate di selezione in Sicilia: ecco quando.

Si va verso delle nuove selezioni per chi vuole lavorare come assistente di volo per la compagnia aerea Ryanair. Crewlink, una società specializzata nella selezione, formazione e assunzione di hostess e steward vuole assumere assistenti di volo in modo da coprire posti di lavoro in Italia e in Europa, le selezioni possono avvenire sia online ma anche in presenza, e molte di queste si svolgeranno in Sicilia.

Crewlink cerca personale in Sicilia

Sono programmate tre giornate di selezione in Sicilia, nello specifico per le città di Palermo e Catania, in quest’arco di tempo i candidati effettueranno dei test e dei colloqui finalizzati a trovare le personalità più idonee per lavorare nel settore di loro competenza.

A Palermo le selezioni si svolgeranno nei giorni di mercoledì 29 marzo a partire dalle 9:30 e giorno 12 aprile a partire dalle 10:30 presso l’ ‘Hotel Ibis Styles, in via Francesco Crispi 230.

Prevista solo una giornata di selezione per Catania ovvero venerdì 14 aprile a partire dalle ore 10:00 presso il Best Western Hotel Mediterraneo in Via Dottor Consoli 27.

Crewlink assume: come candidarsi

In futuro saranno previste delle nuove assunzioni e di conseguenza dei nuovi recruitment days che si svolgeranno in varie sedi, sarà dunque possibile effettuare la domanda di candidatura sul sito.

Infine tutti i membri dell’equipaggio goderanno di un percorso di formazione per poter lavorare al meglio al bordo degli aerei, e potranno scoprire nuove realtà e nuove culture.