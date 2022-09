Crewlink recruitment day Catania: selezioni per diventare assistenti di volo

Crewlink recruitment day Catania: la nota società cerca personale da impiegare nel ruolo di Assistente di Volo, anche in Sicilia. Di seguito le informazioni utili per candidarsi.

Crewlink recruitment day Catania: la società specializzata nella selezione, formazione e assunzione di Assistenti di Volo cerca aspiranti candidati per coprire posti di lavoro in tutta Europa; perché non candidarsi? Di seguito tutte le informazioni sui requisiti richiesti ed i benefit offerti.

Crewlink recruitment day: Catania e non solo

Crewlink ha ripreso le attività di reclutamento per far fronte alle esigenze di personale di bordo nel 2022. Per reclutare gli assistenti di volo, la società organizza delle giornate di selezione che possono svolgersi online oppure in presenza. Gli aspiranti assistenti di volo che si candidano vengono invitati a svolgere test e colloqui finalizzati ad individuare i profili più idonei che potranno lavorare a bordo degli aerei.

Di seguito le date dei prossimi recruitment days in Sicilia:

Catania – 14 settembre ;

; Palermo – 15 settembre.

Le selezioni continueranno durante tutto il mese di agosto e settembre, coinvolgendo molte sedi in Italia, dal nord al sud. Sono anche disponibili recruitment days che si svolgono presso sedi in Europa.

Crewlink recruitment day Catania: i requisiti

Gli aspiranti Assistenti di Volo Crewlink devono ovviamente soddisfare le esigenze dell’azienda; pertanto, devono avere i seguenti requisiti:

possesso del passaporto europeo / britannico (EU/UK);

(EU/UK); altezza compresa tra 157 cm e 188 cm ;

; essere in grado di nuotare senza aiuti per 25 metri;

senza aiuti per 25 metri; ottima conoscenza della lingua inglese , scritta e parlata;

, scritta e parlata; flessibilità e disponibilità a lavorare su turni;

e disponibilità a lavorare su turni; avere una personalità amichevole e socievole ;

; predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti;

per fornire un eccellente servizio ai clienti; passione per i viaggi e per incontrare nuove persone.

I benefits Crewlink

Gli assistenti di volo Crewlink, una volta assunti, possono beneficiare di alcuni vantaggi, tra cui:

corso di formazione gratuito per cabin crew;

per cabin crew; compenso giornaliero durante la formazione (indennità);

flessibilità con 5 giorni di lavoro e 3 di riposo ;

; tariffe di viaggio altamente scontate e illimitate ;

; possibilità di scoprire nuove città e culture durante i giorni liberi;

interessanti opportunità di carriera ;

; vivere un’esperienza entusiasmante con l’equipaggio di cabina.

Tutti gli interessati al Crewlink recruitment day Catania per assistenti di volo possono candidarsi online tramite la pagina web della società.