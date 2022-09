Concorsi Sicilia, Università e Asp assumono: i nuovi bandi

Concorsi Sicilia: Università di Palermo, Asp Palermo e altre strutture ospedaliere assumono. Ecco tutti i nuovi bandi disponibili.

Concorsi Sicilia: numerosi nuovi bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale per diversi profili e occupazioni. Ecco tutti i nuovi concorsi disponibili.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

Indetto un concorso, per titoli e colloquio, finalizzato alla copertura di 19 posti di ricercatore a tempo determinato. I dipartimenti coinvolti sono:

il dipartimento di culture e società;

il dipartimento di ingegneria;

il dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali;

il dipartimento di scienze economiche, statistiche e aziendali;

il dipartimento di scienze umanistiche.

Inoltre, è disponibile un altro concorso per la copertura di 5 posti di ricercatore a tempo determinato e pieno. In questo caso, il dipartimento coinvolto è quello di giurisprudenza.

In entrambi i casi, la domanda di partecipazione alle procedure selettive deve essere presentate per via telematica entro il 6 ottobre 2022.

Ospedale Cervello Palermo

Tra i vari concorsi Sicilia troviamo anche un bando relativo all’Azienda ospedaliera ospedali riuniti villa Sofia – Cervello di Palermo.

Infatti, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno, disciplina di patologia clinica, per la U.O.C. Patologia clinica. Anche in questo caso la domanda deve essere inviata entro il 6 ottobre 2022.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel sito internet dell’azienda www.ospedaliriunitipalermo.it.

Asp Palermo

Indetto concorso per il conferimento, per titoli e colloquio, di 7 incarichi quinquennali di direttore di varie U.O.C. La scadenza del bando è il 6 ottobre 2022.

Le domande, redatte in carta semplice, vanno inviate esclusivamente con posta elettronica certificata alla seguente casella PEC: concorsi@pec.asppalermo.org.

Pulejo Messina

Concorsi anche presso il Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina. Nello specifico, è previsto il conferimento, per titoli e colloquio:

dell’ incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Recupero e riabilitazione funzionale del Presidio ospedaliero IRCCS/Piemonte di Messina;

dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Neuroriabilitazione del Presidio ospedaliero Piemonte di Messina.

La scadenza, in entrambi i casi, è il 6 ottobre 2022.