Wizz Air cerca personale in Sicilia, selezioni a Catania e Palermo: i dettagli

La compagnia di volo Wizz Air è alla ricerca di personale: tre recruiting day anche a Palermo e Catania. Ecco come i candidati dovranno candidarsi e quali prove affronteranno.

La compagnia low cost ungherese Wizz Air è alla ricerca di personale, anche in Sicilia: per tale ragione, sono state annunciati nuovi recruiting day a Catania e Palermo. Ecco come candidarsi.

Info utili e prove

Saranno tre i recruiting day che Wizz Air organizzerà tra luglio e agosto. A Palermo le selezioni si terranno nell’Ibis Styles Palermo President nel corso delle giornate del 29 luglio e 16 agosto, a partire dalle ore 9:00. Faranno invece tappa a Catania, nell’Hotel NH Catania Centro, il 17 agosto sempre alle ore 9:00.

Tutti i dettagli riguardanti la proposta lavorativa offerta, dal ruolo ricoperto alla possibilità di crescita e formazione, verranno comunicati nel corso delle selezioni.

Prima però, i soggetti interessati dovranno affrontare diversi passaggi: si partirà con una breve introduzione personale per poi procedere prove di natura diversa. Previsti, di fatto, un gioco di ruolo situazionale, un gioco di squadra, un colloquio personale. Infine si procederà con la presentazione dell’azienda.

Al termine delle prove, soltanto i candidati selezionati potranno iniziare un periodo di addestramento.

Si esplicita che per candidarsi al ruolo di assistenti di volo, sarà necessario registrarsi online al recruiting day sul sito Wizz Air.

Requisiti richiesti

Per partecipare alle selezioni i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

età uguale o superiore ai 18 anni;

statura non inferiore a metri 1,65 per le donne e 1,75 per gli uomini;

diploma di scuola superiore o GCSE;

inglese fluente, scritto e parlato;

passaporto valido (minimo 6 mesi);

capacità di nuotare;

domicilio a meno di 90 minuti dalla base Wizz Air scelta per prestare servizio;

nessun tatuaggio o piercing visibile quando si indossa l’uniforme;

buona vista.

L’offerta

Secondo quanto indicato, la compagnia aerea offrirà ai neoassunti un contratto di lavoro con uno stipendio competitivo, un training completo e gratuito per assistenti di volo, opportunità di carriera in un’azienda in continuo sviluppo e l’assicurazione sul lavoro.

Tra gli altri benefici esplicitati, spiccano: