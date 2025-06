STMicroelectronics assume: La nota azienda STMicroelectronics di Catania assume nuovo personale nel mese di giugno 2025, offrendo molteplici opportunità di lavoro a tecnici, ingegneri e addetti alla manutenzione. STMicroelectronics rappresenta quindi uno dei principali poli industriali del territorio, impiegando centinaia di persone e rappresentando un punto di riferimento per chi cerca una sistemazione stabile sia nel settore tecnologico che in quello industriale.

STMicroelectronics assume: Posizioni aperte presso STMicroelectronics di Catania

Le offerte di lavoro sono molto variegate e spaziano da ruoli tecnici a figure più specializzate. Tra le posizioni più richieste figurano: ingegnere di sviluppo applicazioni per moduli di potenza industriali, direttore della qualità del prodotto, ingegneri di prodotto e collaudo, oltre a diverse figure per tirocini nel settore IT e gestione delle batterie. Le mansioni riguardano lo sviluppo, la qualificazione, il collaudo e la supervisione di prodotti avanzati, soprattutto nel campo dei semiconduttori e in particolare in quello delle tecnologie legate all’energia.

STMicroelectronics assume: Requisiti per candidarsi e come inviare il curriculum

Per lavorare con STMicroelectronics, l’azienda richiede titoli di studio specifici come lauree triennali o magistrali in ingegneria, fisica o chimica. È inoltre fondamentale la conoscenza della lingua inglese e preferibile un’esperienza pregressa nel settore dei semiconduttori o in ambiti affini. Ottime capacità comunicative completano il profilo ideale. Le candidature possono essere inviate direttamente dal portale ufficiale dell’azienda, dove è possibile selezionare la posizione di interesse e caricare così il proprio curriculum vitae aggiornato.

Perché scegliere STMicroelectronics

Entrare a far parte di STMicroelectronics significa lavorare in un contesto dinamico, innovativo e all’avanguardia nella tecnologia. L’azienda investe molto nella formazione continua e nello sviluppo professionale, garantendo un ambiente stimolante e opportunità di crescita concrete per tutti i dipendenti. Inoltre, la presenza sul territorio di Catania rende l’offerta particolarmente rilevante per chi vive in Sicilia e cerca lavoro nel settore high-tech.