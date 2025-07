A partire dal 28 ottobre 2025, Wizz Air inaugurerà un nuovo volo diretto tra Catania e Danzica, in Polonia, operato con frequenza trisettimanale – martedì, giovedì e sabato – grazie ai moderni Airbus A321neo, noti per il comfort, la silenziosità e le ridotte emissioni. Con questa nuova tratta, la compagnia amplia la propria offerta in partenza dalla base catanese, portando a quattro le rotte dirette tra l’aeroporto Fontanarossa e la Polonia, dopo Varsavia, Katowice e Breslavia.

Danzica, affacciata sul Mar Baltico, è una città dal ricco passato anseatico e dall’identità marittima ben radicata. Meta ideale per city break, unisce cultura, architetture suggestive, musei, mercatini e una crescente attrattività turistica. Grazie al nuovo collegamento, la destinazione diventa facilmente accessibile anche per i viaggiatori siciliani interessati a scoprire nuove mete del Nord Europa.

Catania base strategica per Wizz Air nel Sud Italia

La nuova rotta si inserisce in una strategia di espansione del network europeo di Wizz Air, che ha individuato Catania come uno degli hub chiave per la crescita nel Mezzogiorno. Dal 2020, infatti, l’aeroporto etneo è una delle cinque basi operative italiane della compagnia ungherese, che ha già registrato nel solo primo semestre del 2025 oltre 823.000 passeggeri e quasi 4.000 voli da e per la città, con un tasso di completamento del 99,8% e performance di puntualità in costante miglioramento.

Attualmente Wizz Air collega Catania a 17 destinazioni in 9 Paesi, rafforzando il ruolo dell’aeroporto nel panorama internazionale e contribuendo alla crescita turistica, commerciale e culturale dell’intero territorio. L’incremento delle rotte dimostra la fiducia nel potenziale della Sicilia, sia come punto di partenza per viaggiatori internazionali, sia come meta attrattiva per flussi incoming.

Un ponte tra Sicilia e Polonia: opportunità e sviluppo

Secondo il Corporate Communications Manager di Wizz Air, Salvatore Gabriele Imperiale, il nuovo volo “rafforza ulteriormente la nostra offerta in Sicilia e conferma il ruolo centrale dello scalo catanese nel network europeo”. Dello stesso avviso anche Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC, che ha sottolineato come “l’ampliamento dei collegamenti internazionali contribuisca a rafforzare la competitività del territorio e a creare nuove opportunità per il turismo e l’economia locale”.

Questa nuova connessione si inserisce nella più ampia strategia della compagnia nota come Customer First Compass, che prevede 14 miliardi di euro di investimenti entro il 2028 per migliorare l’esperienza passeggeri, estendere le destinazioni e rendere il trasporto aereo sempre più sostenibile. Con l’Italia oggi primo mercato di riferimento per Wizz Air e oltre 210 rotte attive, il Sud e la Sicilia in particolare si confermano protagonisti del piano di crescita della compagnia. I biglietti per il collegamento Catania-Danzica sono già acquistabili sul sito ufficiale e tramite l’app WIZZ, con tariffe a partire da 39,99 euro.