Bonus in scadenza 2022: i benefici non riconfermati per il prossimo anno

Bonus in scadenza 2022: di seguito l'elenco dei bonus ancora attivi e richiedibili fino al 31 dicembre. Riportati anche i parametri per coloro che vogliono farne richiesta.

Bonus in scadenza 2022: diverse misure e aiuti termineranno a dicembre 2022 (il 31 dicembre per l’esattezza) o non sono ancora stati riconfermati per il 2023. Quali sono i bonus in scadenza al 31 dicembre 2022? Queste non saranno finanziate per il nuovo anno perché nate per situazioni contemporanee e con il nuovo esecutivo non si sa se alcune verranno rifinanziate. Vediamo intanto quali sono i bonus in scadenza entro il 31 dicembre 2022.

Bonus trasporto pubblico

Nato come misura per incentivare il trasporto pubblico, il bonus trasporti può essere richiesto da tutti coloro che attivano abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e ferroviario. Si tratta nello specifico di un voucher da 60 euro, che può essere richiesto una volta al mese a chi, nel 2021, ha percepito un reddito personale ai fini IRPEF al di sotto dei 35.000 euro.

Bonus prima casa under 36

Altro bonus in scadenza 2022 è quello per l’acquisto della prima casa concesso ai giovani sotto i 36 anni. Questa agevolazione garantisce esenzioni e sgravi fiscali in favore di giovani acquirenti con ISEE non superiore a 40.000 euro. Altro requisito necessario ai fini della presentazione della domanda è che i futuri acquirenti non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo, ad eccezione di quelli acquisiti per successione mortis causa.

Bonus tende da sole

Prevede uno sconto del 50% con un limite di spesa di 60.000 per immobile, compreso l’acquisto e l’installazione. Si può richiedere anche per più immobili intestati allo stesso proprietario e non sarà prorogato per il 2023.

Bonus zanzariere

Ancora attivo fino al 31 dicembre il bonus zanzariere che prevede la detrazione del 50% sull’acquisto e installazione, per un importo fino a 60.000 euro. Le spese agevolabili dovranno essere sostenute entro la fine del 2022.

Bonus facciate

Anche per le spese relative a lavori edili sulla facciata esterna degli immobili è previsto un bonus in scadenza 2022 il 31 dicembre. Si tratta del bonus facciate, ovvero un’agevolazione fiscale fruibile fino al 60% dell’importo per le spese sostenute in caso di rifacimento della facciata di casa. Anche in questo caso, le spese agevolabili dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2022.