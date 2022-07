Bonus zanzariere: a chi spetta e come ottenerlo

Bonus zanzariere 2022 in arrivo Di seguito tutte le info utili per richiedere tale incentivo per l'acquisto di zanzariere ed i requisiti utili.

Bonus zanzariere: c’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per richiedere la detrazione del 50% sull’acquisto di zanzariere per una spesa massima di 60 euro. La misura rientra nell’ecobonus purché le zanzariere proteggano anche dalla luce solare.

Bonus zanzariere: di cosa si tratta

Il bonus zanzariere è una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto degli strumenti per proteggersi dalle zanzare da mettere nelle porte e nelle finestre, con schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti. La misura è disponibile fino al 31 dicembre 2022 per importi di spesa fino a 60.000 euro. Rientra nell’Ecobonus, perché inserito nell’agevolazione “tende da sole”, ma le zanzariere devono proteggere anche dalla luce solare.

Il bonus zanzariere può rientrare anche nel Superbonus 110% come lavoro trainato e quindi dovrà essere eseguito in correlazione a un altro intervento principale di isolamento termico o per la messa in sicurezza dal rischio sismico.

A chi spetta

Il bonus zanzariere spetta a tutti i contribuenti, a prescindere dall’ISEE, che sostengono le spese di riqualificazione energetica, sono proprietari di singole unità immobiliari, risultano proprietari di parti comuni di edifici residenziali e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

L’agevolazione può essere sfruttata per edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e che siano in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Come ottenerlo

Per ottenere il bonus si può scegliere tra detrazione IRPEF in 10 anni, a rate, sconto in fattura o cessione del credito imposta ad un soggetto terzo per il bonus. Per poter beneficiare della detrazione fiscale, le zanzariere dovranno schermare la luce solare e migliorare l’efficienza energetica dell’immobile e devono avere marchiatura CE. Inoltre, devono proteggere una superficie vetrata esposta e avere un valore Gtot inferiore a 0,35, devono essere fissate in modo stabile e devono essere applicate all’esterno della finestra, all’interno o integrata nell’infisso.