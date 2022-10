Bonus 150 euro novembre: a chi spetta e le novità

Bonus 150 euro novembre: a chi spetta? Di seguito le categorie alle quali toccherà il beneficio che sarà erogato nel corso del penultimo mese del 2022 e le novità in merito.

Bonus 150 euro novembre: è il sussidio introdotto dal dl Aiuti ter, che stanzia circa 3,2 miliardi.

Il nuovo bonus da 150 euro arriverà da novembre a quasi 22 milioni di italiani. Le categorie saranno quelle dei dipendenti, pensionati, co.co.co, colf e badanti. Al contrario dei 200 euro, il reddito previsto per usufruire del beneficio è abbassato da 35mila a 20mila.

Ancora dubbi sulla categoria degli autonomi, che ancora aspettano il precedente bonus; invece per gli autonomi senza partita Iva l’indennità sarà garantita, così come gli incaricati alle vendite a domicilio.

Dopo aver presentato una dichiarazione con la quale chiariscono che non sono beneficiari di pensioni, assegni sociali e reddito di cittadinanza, i lavoratori dipendenti potranno ricevere il bonus se avranno una retribuzione imponibile, per il mese di novembre, fino a 1.538 euro. Riceveranno il bonus nella busta paga di novembre automaticamente e spetta una sola volta anche nel caso in cui il lavoratore abbia attivi più rapporti di lavoro.

Bonus 150 euro novembre, a chi spetta: Pensionati

Anche per i pensionati il bonus di 150 euro sarà corrisposto automaticamente dall’Inps nel mese di novembre. Per esserne beneficiari è necessaria la residenza in Italia, possedere la titolarità di:

uno o più trattamenti pensionistici,

di pensione o assegno sociale,

di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti,

di trattamenti di accompagnamento alla pensione,

di un reddito personale assoggettabile ad Irpef non superiore per il 2021 a 20.000 euro.

Colf e disoccupati

Per i lavoratori domestici il bonus di 150 euro sarà erogato automaticamente dall’Inps, sempre a novembre. Stessa procedura sarà prevista anche per i percettori della Naspi, che nel mese di novembre si ritroveranno aggiunti la somma del bonus.

CO.CO.CO e dottorandi

Quest’ultimi potranno avere il bonus 150 euro novembre se avranno presentato apposita domanda. Tra i requisiti per ottenere il beneficio, essi:

non devono essere titolari del bonus 200 euro,

non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

devono avere un reddito fino a 20.000 euro,

Per i lavoratori stagionali, a tempo e intermittenti, invece, sono richiesti almeno 50 giornate lavorate nel 2021, così come per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

L’indennità sarà automatica per:

gli stagionali del turismo,

terme,

spettacolo e sport già beneficiari dell’indennità Covid.

Famiglie con reddito di cittadinanza

Le famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza riceveranno automaticamente il bonus 150 euro novembre, a condizione che non ci siano all’interno del nucleo familiare altri percettori di benefici.