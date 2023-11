Bonus 150 euro: cos’è e chi può ottenerlo

Bonus 150 euro: è in arrivo a dicembre 2023 una nuova agevolazione economica soprannominata anche "Bonus Natale", ma per chi? Di seguito i dettagli sulla misura.

Bonus 150 euro: cos’è? Chi può ottenerlo? Di seguito una guida e tutti i dettagli sull’agevolazione economica conosciuta anche con il nome di “Bonus Natale“.

Bonus 150 euro: di cosa si tratta

Il sostegno finanziario è stato annunciato dall’Inps, che ha affermato che chi riceve trattamenti pensionistici con l’assegno minimo potrà a breve beneficiare del bonus da 154,94 euro che è stato soprannominato “Bonus Natale”.

La misura è stata introdotta per la prima volta dalla legge finanziaria del 2000, la n.388/2000 e spetta ai titolari di tutte le pensioni Inps delle gestioni private ed ex Enpals. I beneficiari sono oltre 346.000, ma è necessario essere in possesso di alcuni requisiti per poterlo ottenere.

Bonus 150 euro: chi può ottenerlo

Il bonus natalizio è dedicato a chi riceve trattamenti pensionistici con l’assegno minimo, quindi a chi percepisce fino a 7.327,32 euro di pensione annua. La somma, inoltre, viene erogata anche in base al reddito personale complessivo e il reddito dei coniugi. In questo caso, il totale non deve superare un importo pari a una volta e mezza il trattamento minimo vigente nell’anno: non è possibile superare i 10.990,98 euro.

Al contrario, l’agevolazione non è prevista per alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali erogati dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, per esempio le pensioni di invalidità civile, le pensioni sociali, gli assegni sociali, le rendite facoltative d’inabilità, le rendite facoltative di vecchiaia, le pensioni di vecchiaia e di invalidità della mutualità pensioni a favore delle casalinghe, gli assegni di esodo, le isopensioni.

Bonus 150 euro: quando sarà disponibile?

Il pagamento del Bonus Natale sarà disponibile molto presto: nello specifico, dal 1º dicembre 2023, sia presso le banche che presso le Poste Italiane.

Se la cifra non viene ricevuta e si ritiene però di averne diritto, i richiedenti potranno inoltrare un’istanza tramite il portale online dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.