Sciopero treni 30 Novembre, disagi per i pendolari: gli orari

Sciopero treni 30 Novembre indetto dai sindacati a causa del grave incidente ferroviario in Calabria: gli orari della protesta.

Sciopero treni: le segreterie nazionali Filt CGil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti proclamano uno sciopero improvviso per oggi, giovedì 30 Novembre. Ecco le ultime informazioni in merito.

Sciopero treni 30 Novembre: le motivazioni

Le motivazioni dello sciopero sono da attribuire al grave incidente avvenuto ieri in Calabria. I due mezzi coinvolti sono un camion ed un treno, le vittime sono la capotreno del convoglio e il conducente del camion. Il giovane alla guida dell’automezzo, secondo una prima ricostruzione, è rimasto bloccato all’altezza del passaggio al livello ed è stato poi travolto dal treno.

Ancora una volta il sistema infrastrutturale si è dimostrato inadeguato per utenza e lavoratori. Per questo i sindacati hanno proclamato uno sciopero per tutto il gruppo Fs italiane e di tutte le imprese ferroviarie per denunciare la situazione, in attesa che la magistratura faccia piena luce sull’accaduto.

Parlano i sindacati

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal hanno espresso il loro cordoglio ai familiari delle vittime e la nostra vicinanza a tutte le persone coinvolte nel grave ed ennesimo incidente ferroviario.

“Da anni – precisano nel comunicato – denunciamo la pericolosità dei passaggi a livello in tutti i livelli di confronto, chiedendone la soppressione totale. Eppure, nonostante l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria abbia evidenziato il numero di incidenti e di vittime determinati da incidenti analoghi a quello odierno, i passaggi a livello in Italia sono ancora migliaia”.

“Le Istituzioni ed RFI – concludono i sindacati – non si preoccupano di innalzare gli standard di sicurezza sull’infrastruttura ferroviaria, in un continuo rimpallo di responsabilità decisionali ed economiche e c’è addirittura chi progetta la privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ma intanto le lavoratrici ed i lavoratori muoiono”.

Sciopero treni 30 Novembre: gli orari

Lo scioperò avrà luogo dalle 9 alle 17 per protestare contro la mancanza di sicurezza sui binari, la durata sarà quindi di otto ore. Gli effetti sulla circolazione potranno verificarsi anche prima e continuare dopo, a causa di cancellazioni, limitazioni e ritardi. Trenitalia invita i passeggeri a controllare sull’app, sul sito o chiamando il numero verde la disponibilità dei collegamenti e servizi attivi.