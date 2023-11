Esenzione ticket con SPID: come farla

Esenzione ticket con SPID: come effettuare la procedura ed evitare lunghe code agli sportelli dell' Asp.

Esenzione ticket con spid: oltre a recarsi allo sportello presso le Asp, o rivolgersi ai CAF autorizzati, ora è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento del ticket o il rinnovo dei certificati anche online sul portale Sistema TS. Sarà possibile accedere tramite SPID. Ma qual è la procedura da seguire? Ecco, di seguito, come fare.

Esenzione ticket con SPID: i passi da seguire

Per poter accedere al servizio online attraverso lo SPID e richiedere l’esenzione ticket con spid, evitando le lunghe code agli sportelli, basterà accedere al portale ed effettuare le seguenti operazoni:

inserire un’autocertificazione con richiesta di esenzione per motivi di reddito;

visualizzare le esenzioni per motivi di reddito attive a proprio carico;

chiudere un’esenzione per motivi di reddito a proprio carico.

Esenzione ticket con SPID: i tipi di reddito

Tramite il servizio online, al quale si può accedere attraverso lo SPID, sarà possibile richiedere o rinnovare l’esenzione ticket per tutte e 4 tipologie che esistono a livello nazionale. Ecco quali sono:

E01 – per età inferiori a 6 anni o superiori a 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;

E02 – disoccupati, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

E03 – titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico;

E04 – titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio.

Esenzione ticket agli sportelli

Si ricorda che il servizio per le richieste di esenzione da ticket per reddito e per patologia rimane sempre attivo presso gli sportelli dell’Asp. A Catania, bisognerà recarsi al presidio di V.le Fleming 24, dal Lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e il Martedì dalle 15:30 alle 17:30.