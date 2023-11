Pensioni, dicembre 2023: il calendario dei pagamenti

Pensioni dicembre 2023, è stato diffuso il calendario dei pagamenti previsto per l'ultimo mese dell'anno: ecco le date.

Pensioni, dicembre 2023: Poste Italiane ha diffuso il calendario dei pagamenti per quanto riguarda le pensioni relative all’ultimo mese dell’anno. In particolare, Poste ha comunicato che i pagamenti avranno inizio a partire da venerdì 1° dicembre, e che sarà possibile recarsi presso tutti i 128 uffici postali della provincia di Catania. Di seguito, il calendario dei pagamenti delle pensioni dicembre 2023.

Pensioni, dicembre 2023: calendario

Come di consueto, Poste ha diffuso il calendario dei pagamenti delle pensioni per permettere una migliore fruizione del servizio. Di seguito, la turnazione alfabetica suggerita:

i cognomi dalla A alla C venerdì 1° dicembre;

dalla D alla K sabato (solo mattina) 2 dicembre;

dalla L alla P lunedì 4 dicembre;

dalla Q alla Z martedì 5 dicembre.

Si aggiunge che le pensioni relative al mese di dicembre 2023 saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto

di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. Anche per questi casi, la data d’inizio di erogazione delle pensioni è prevista per venerdì 1° dicembre. Inoltre, si ricorda che i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution potranno prelevare in contanti dai 118 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Infine, Poste Italiane ha reso nota un servizio utile riservato ai possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti. In particolare, si tratta della possibilità di usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa per il risarcimento fino a € 700 all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato dagli sportelli postali o dagli ATM Postamat.