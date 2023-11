Bonus Trasporti: a breve il nuovo click day per l’incentivo

Bonus Trasporti dicembre 2023: quando il nuovo click day? Di seguito come richiederlo ed i criteri previsti da conoscere in merito a questo incentivo economico.

Come già annunciato in precedenza, a partire dalle ore 08:00 di giorno 1 dicembre prenderà ufficialmente il via il “click day“, atto a poter nuovamente richiedere il bonus tanto atteso.

Bonus Trasporti e click day: in cosa consistono

Tale misura è stata introdotta nel 2022 tramite il “Decreto Aiuti” ed erogata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con gli obiettivi primari di contrasto all’impennata dei prezzi sull’energia e di incentivare studenti e lavoratori all’utilizzo dei mezzi pubblici, metodo di trasporto dai grandi effetti sulla sostenibilità ambientale.

Il click day dell’1 dicembre sarà attivo grazie alle risorse residue dal mancato utilizzo del bonus a novembre. Anche per questo nuovo appuntamento di inizio dicembre, la cifra del buono sarà corrispondente a 60€, la quale potrà essere spesa anche in un secondo momento dopo l’acquisto.

Bonus Trasporti: i requisiti

A poter beneficiare dell’incentivo potranno essere persone fisiche le quali non abbiano un reddito superiore ai 20.000€ dichiarati nel 2022. Il bonus prevede l’acquisto di abbonamenti scontati di natura mensile, plurimensile o annuale sia per il trasporto pubblico locale e regionale che per movimenti tramite il sistema ferroviario nazionale.

Per quanto riguarda quest’ultimo caso, è bene ricordare che lo sconto dell’incentivo non verrà applicato sui servizi di prima classe, executive, business e così via.

Come richiedere l’incentivo

Per presentare la richiesta del bonus occorre accadere al portale del Ministero del Lavoro esclusivamente tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Al beneficiario sarà richiesto di compilare una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, indicando l’importo ed il gestore del servizio di trasporto pubblico. Nel caso in cui a beneficiare del bonus sarà un minorenne, il richiedente dovrà indicare sia il codice fiscale che un’attestazione in cui viene certificato che il beneficiario sia a suo carico.

Anche coloro che hanno usufruito del bonus nei mesi precedenti potranno partecipare al Click Day del 1º dicembre: tuttavia, è bene ricordare che il voucher rimane nominale e che non potrà dunque essere in alcun modo ceduto a terzi.