Bonus 150 euro pensionati: quando arriva e cosa sapere

Bonus 150 euro pensionati: quando arriva? E come? Alcuni dettagli in merito emergono ora: ecco cosa sapere sul nuovo allettante sussidio previsto dal Governo.

Ormai celebre il bonus una tantum da 150 euro. Ma da quando è possibile usufruirne. L’aiuto arriverà già a novembre da quasi 22 milioni di italiani: tra questi anche i pensionati. Oltre a questa categoria, il bonus verrà riservato a colf, badanti e lavoratori dipendenti.

È bene ricordare che il nuovo sussidio, per cui sono stati stanziati circa 3,2 miliardi di euro, prevede un diverso tetto per il reddito: questo non è pari a 35.000 euro, come per il bonus 200 euro, ma a 20.000.

Bonus 150 euro pensionati: quando e come verrà erogato?

Nel caso dei pensionati, sarà l’Istituto nazionale della previdenza sociale a corrispondere automaticamente l’indennità, e già questo mese. Ciò significa che gli interessati riscontreranno l’importo 150 euro una tantum direttamente nell’assegno di novembre.

Anche in questo caso, tuttavia, emergono requisiti specifici da possedere. Si fa riferimento alle seguenti:

avere la residenza in Italia;

essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, e di reddito personale assoggettabile ad Irpef non superiore per il 2021 a 20.000 euro (al netto dei contributi).

Per i pensionati (circa 8,3 milioni di persone), con riferimento al 2022, sono stati stanziati ben 1,24 miliardi.

Bonus 150 euro: altre categorie interessate

Ad attendere il nuovo interessante bonus non sono soltanto i pensionati d’Italia. Di fatto il sussidio è riservato ad altre categorie. Le seguenti:

i lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile a novembre fino a 1.538 euro; colf e disoccupati; i co.co.co; i dottorati; le famiglie che beneficiano anche del Reddito di Cittadinanza; gli autonomi senza partita IVA.

Si esplicita che i criteri e le modalità di erogazione del bonus in questione non sono identiche per tutti ma variano da categoria a categoria.