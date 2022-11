Bonus 150 euro: a chi spetta e come richiederlo

Bonus 150 euro: di seguito tutte le info su chi può richiederlo e tutte le info a riguardo sulla misura erogata già a luglio 2022.

Nel mese di novembre molti lavoratori dipendenti, autonomi, percettori Naspi e pensionati si troveranno un nuovo bonus una tantum in busta paga o sulla pensione. Si tratta del bonus 150 euro, cioè la seconda misura prevista dal Governo nel decreto Aiuti Ter che vedrà una platea di percettori leggermente ridotta e un importo inferiore rispetto a quello già erogato lo scorso luglio.

Chi può riceverlo

I beneficiari però non saranno gli stessi del bonus 200 euro: potranno averlo, infatti, soltanto coloro che hanno un ISEE di 20 mila euro, e non più di 35 mila. Questo porterà a “limitare” i destinatari a circa 22 milioni di italiani, che avranno a disposizione un fondo di circa 3,2 miliardi. Le categorie saranno più o meno le stesse già previste dal precedente decreto, ovvero lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati percettori di Naspi e titolari del reddito di cittadinanza.

Il bonus per i lavoratori dipendenti

Le modalità cambiano da categoria a categoria. Per i lavoratori dipendenti l’indennità è riconosciuta in modo automatico, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di altre prestazioni di indennità, e sarà erogata direttamente dal datore di lavoro con la busta paga di novembre. Un altro requisito fondamentale per vedersi riconosciuto il bonus direttamente in busta paga è quello di avere una retribuzione imponibile per la mensilità di novembre che non superi i 1.538 euro.

Il bonus per collaboratori domestici

Diversa invece la modalità per i titolari di rapporti di collaborazione domestica e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per i primi il bonus sarà corrisposto automaticamente dall’Inps, sulla base della precedente dichiarazione fatta per il bonus da 200 euro. I co.co.co, invece, non devono aver superato i 20 mila euro nel 2021. Invece, per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, necessario ci siano anche 50 giornate lavorative per accedere al bonus.

Pensionati

I pensionati titolari di trattamento previdenziale o sociale, invalidità, accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 si ritroveranno l’importo 150 euro una tantum direttamente nell’assegno di novembre.

Percettori reddito di cittadinanza

Avranno il bonus di 150 euro anche i nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza, che si troveranno l’importo accreditato in automatico con la rata di novembre 2022.