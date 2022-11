Bonus trasporti 2022 novembre: come fare domanda e requisiti

Bonus trasporti 2022 novembre: riparte l'incentivo economico per la mobilità offerto ai cittadini italiani. Ecco tutte le informazioni su come fare domanda e i requisiti per richiederlo.

Bonus trasporti 2022 novembre: all’inizio del mese sono ripartite le domande per il beneficio relativo alla mobilità pubblica. Si tratta di un incentivo che ha riscosso molto successo tra gli italiani, i quali hanno preferito rivolgersi al trasporto pubblico per le motivazioni più varie: dalle scelte etiche per l’ambiente al risparmio sul carburante per i mezzi privati. Ecco quindi tutte le informazioni in merito al bonus trasporti 2022 novembre, su come fare domanda e quali sono i requisiti.

Bonus trasporti 2022 novembre: in cosa consiste

Il bonus trasporti 2022 novembre rispecchia la stessa forma prevista dalle precedenti versione del beneficio economico. Infatti, anche in questo caso si tratta di un contributo economico di massimo 60 euro che può essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Nello specifico, si fa riferimento ai mezzi pubblici per il trasporto locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Inoltre, si aggiunge che si esclude la possibilità di usare il beneficio per alcuni servizi di trasporto come gli abbonamenti di prima classe o viaggi business o premium.

Bonus trasporti 2022: come fare domanda

Per quanto riguarda la richiesta del bonus trasporti 2022 novembre, è possibile presentare le domande già a partire da ieri, 1° novembre 2022. Nello specifico, la procedura per la presentazione della richiesta del bonus trasporti 2022 novembre prevede l’uso dell’apposita piattaforma online stabilita dal Ministero.

Per accedere al servizio, sarà necessario registrarsi sul portale del bonus tramite le proprie credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Una volta fatto accesso sul sito, sarà possibile completare la procedura di richiesta, per la quale sarà necessario l’inserimento dell’autocertificazione del reddito ISEE.

Bonus trasporti 2022: requisiti

Come per ogni incentivo statale proposto, anche per il bonus trasporti 2022 novembre sono previsti dei requisiti da rispettare per poter ottenere il beneficio. Infatti, è necessario che il richiedente abbia avuto nel 2021 un reddito personale lordo annuo di massimo 35.000 euro. A tal proposito, si sottolinea che i redditi di cui tenere conto sono tutti quelli dichiarati e imponibili ai fini fiscali e non soltanto quelli del lavoro o della pensione.

Inoltre, si sottolinea che il bonus può essere richiesto anche da coloro i quali ne hanno già usufruito nei mesi precedenti, anche se i benefici non sono cumulabili tra loro.