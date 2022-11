Black Friday 2022, ulteriori sconti con i bonus: tutte le info utili

Black Friday 2022: come ottenere altri sconti sulla merce già in offerta per il "venerdì nero" in arrivo? Ecco come sfruttare al meglio i bonus statali.

Black Friday 2022: cresce l’attesa, mancano ormai solamente dieci giorni per il “venerdì nero” dedicato ai forti sconti su diversi beni, dall’elettronica all’abbigliamento. Un fine settimana fatto per le spese, che segna il simbolico inizio degli acquisti natalizi e del periodo natalizio in generale; una tradizione lunga quasi un secolo, alla quale è stato dato il via dai magazzini Macy’s, che organizzarono una giornata dedicata agli sconti proprio subito dopo il Thanksgiving.

Black Friday 2022: sconti su sconti con i bonus

Il Black Friday, da cento anni a questa parte, è tuttavia cambiato notevolmente. Si è passati, infatti, da una giornata “folle”, fatta di confusione e acquisti talvolta sbagliati causati dai forti sconti, a una versione del “venerdì nero” più rilassata, slow: dal prolungamento per tutto il weekend agli sconti anticipati, alcuni dei quali vengono già proposti a inizio del mese di novembre e protratti fino al Cyber Monday, il lunedì dopo la “Black Week”.

Ma non solo: anche gli sconti stessi sono cambiati. Basti pensare che, ad esempio, in Italia, si può sfruttare questo periodo di forti scontistiche ottenendo un prezzo ancor più minore rispetto alle offerte già fatte dai negozi. Questo, in particolare, è il caso degli elettrodomestici: grazie al bonus dedicato, fino al 31 dicembre si può ottenere una detrazione fino al 50% di una spesa massima di 10mila euro in elettrodomestici, spesa fatta per migliorare la classe energetica di un’abitazione per la quale si stanno facendo dei lavori.

Lo stesso vale per il bonus condizionatori: si può ottenere fino al 65% di detrazione qualora si acquisti un nuovo dispositivo per sostituire il vecchio impianto: in entrambi i casi, il periodo legato al “venerdì nero” è il momento ideale per dare un’occhiata alle offerte dei negozi che trattano questo genere di beni, poiché si ha modo di risparmiare oltre le detrazioni già effettuate dallo Stato.

Occorre, infine, ricordare degli altri bonus non legati alle detrazioni: si tratta del bonus cultura per i neo-maggiorenni, del bonus 150 euro, infine la Carta del Docente. A differenza del primo, gli ultimi due permettono anche di acquistare dispositivi elettronici: ecco che le offerte del black friday 2022 potrebbero tornare più che utili; in caso contrario, sarà comunque possibile acquistare i beni inclusi nelle liste dei bonus a prezzi scontatissimi.