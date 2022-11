Pagamenti INPS novembre 2022: date e chiarimenti

Pagamenti INPS novembre 2022: quello appena iniziato è un mese ricco di accrediti. Le date da tenere a mente e le informazioni utili per chi attende le somme.

Pagamenti INPS novembre 2022: nuovo mese, nuove date da segnare in calendario. Quali, nel dettaglio?

Pagamenti INPS novembre 2022: Reddito e Pensione di Cittadinanza

Le prime due date da indicare riguardano il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza. La ricarica:

arriverà intorno al 15 novembre per i nuovi beneficiari della Pensione di Cittadinanza o del Reddito di Cittadinanza;

della Pensione di Cittadinanza o del Reddito di Cittadinanza; entro il 27 novembre per quanti hanno precedentemente ricevuto almeno una mensilità.

Bonus 150 euro

A novembre arriva anche l’ormai celebre bonus 150 euro, che spetterà per esempio ai pensionati, ai percettori di assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, ma anche a lavoratori dipendenti che rispettino i requisiti richiesti.

Si esplicita che il sussidio verrà accreditato in maniera automatica insieme alla retribuzione mensile o al cedolino pensione. Altre categorie, al contrario, sono tenute a presentare apposita richiesta all’INPS: tra questi i lavoratori domestici o i dottorandi e gli assegnisti di ricerca.

Pagamenti INPS novembre 2022: l’Assegno Unico

L’erogazione dell’Assegno Unico Universale per figli a carico, poi, è prevista:

entro il 17 novembre a per coloro che hanno presentato richiesta nei primi due mesi del 2022;

a per coloro che hanno presentato richiesta nei primi due mesi del 2022; entro la fine di questo mese per quanti hanno presentato domanda entro ottobre.

NASpI novembre 2022: cosa sapere

Non sono previste indicazioni precise, invece, per l’accredito della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). L’arrivo dell’indennità mensile di disoccupazione varia, di fatto, a seconda della data in cui è stata presentata richiesta e della residenza del beneficiario. Per molti, ad ogni modo, il pagamento è previsto entro la prima metà del mese.

Ad ogni modo, per saperne di più, gli interessati possono accedere al Fascicolo Previdenziale, tramite le credenziali SPID, CIE e CNS.

Pagamento pensioni novembre 2022

Date distinte da ricordare anche per chi risulta pensionato ed attende con ansia di riscuotere la somma. Molti hanno già ritirato la propria pensione, altri dovranno attendere ancora qualche giorno. Ecco il calendario previsto per il mese di novembre: