Bonus trasporti: dopo il boom di richieste per il rilascio di questo vantaggioso contributo, a partire da questo mese, entra in vigore un'importante novità.

Bonus trasporti 2022: tra i tanti incentivi stanziati dal governo, quello sui trasporti è sicuramente uno dei più vantaggiosi per una mobilità ambientale e agevolare soprattutto studenti e lavoratori pendolari. Introdotto due mesi fa, è ora possibile fare una nuova domanda: ecco, dunque, di cosa si tratta e quali sono i requisiti per richiedere l’abbonamento per i trasporti pubblici.

Bonus trasporti: di cosa si tratta

L’abbonamento per i trasporti pubblici è una misura che è già stata introdotta due mesi fa per meglio agevolare studenti, lavoratori e pensionati. Ma con una importante novità entrata in vigore a partire dal 1° novembre: è, infatti, ora possibile presentare una domanda al mese.

Qualora fosse ancora disponibile una dotazione finanziaria per un importo massimo pari a 60 euro – il bonus trasporti 2022 copre il 100% delle spese per l’acquisto o il rinnovo di abbonamenti, ma non può superare il tetto massimo previsto – lo si potrà, dunque, richiedere mensilmente, ma entro e non oltre il 31 dicembre 2022, vale a dire per soli altri due mesi.

Inoltre, nonostante il sistema rilasci un solo voucher ogni mese, l’abbonamento a cui si applica il bonus potrà essere non soltanto mensile, ma anche annuale o per più mensilità.

I requisiti

Il bonus trasporti 2022 spetta a tutti coloro i quali sono in possesso di un reddito non superiore ai 35 mila euro.

Si può richiedere il contributo sia per se stessi che per minori a carico. Nel caso di figli minorenni, il genitore potrà richiedere il beneficio indicando il proprio codice fiscale. I figli maggiorenni, invece, anche se fisicamente a carico, dovranno provvedere all’inoltro della domanda autonomamente.

Bonus trasporti 2022: come funziona

Dopo aver provveduto all’acquisto dell’abbonamento, il bonus va utilizzato, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento però può iniziare la sua validità, in base alle proprie esigenze, anche in un periodo successivo.

Tuttavia, in caso di mancato utilizzo o di importo residuo, la rimanente parte verrà persa e non potrà più essere utilizzata per un altro abbonamento.

Ma come funziona nello specifico? Il bonus trasporti 2022 mensile viene emesso, accedendo tramite SPID, al portale del Ministero del Lavoro e presenta queste diciture: