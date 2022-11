Covid, stop congelamento multe a over 50 non vaccinati: la decisione del Governo

Il Governo ha presentato i propri emendamenti legati al DL "Aiuti Ter": tra di questi, tuttavia, non figura il tanto discusso congelamento delle multe per over 50.

Il nuovo Governo guidato dalla premier Giorgia Meloni inizia a rilasciare i primi atti ufficiali: tra questi, in queste ore, figura il pacchetto di emendamenti al decreto di legge “Aiuti Ter”, discusso in queste ore da una commissione speciale alla Camera. Tra le proposte del nuovo Governo, quattro in totale, una in particolare ha stupito: viene momentaneamente fermata la pratica di congelamento delle contravvenzioni per gli over 50 venuti meno all’obbligo vaccinale al quale erano sottoposti.

Questo stop alle multe, annunciato dal Governo nei giorni scorsi e discusso da allora a lungo, era anche stato approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: tuttavia, secondo quanto spiegato da fonti interne al parlamento, non si tratterebbe di una ritrattazione sul tema quanto uno spostamento in avanti nel tempo; si ipotizza, dunque, che il congelamento possa attuarsi con un decreto di legge creato ad hoc in un futuro prossimo.

Se il blocco delle multe agli over 50 non vaccinati si trova fuori dal pacchetto degli emendamenti proposti dal Governo Meloni, altri quattro invece ne saranno protagonisti. Ma quali sono? Si tratta, rispettivamente, di: