Pagamento pensioni novembre 2022: il calendario

Pagamento pensioni novembre 2022: quando avverranno le erogazioni del denaro per il prossimo mese? E saranno previsti aumenti riguardo all'ammontare totale? Ecco tutte le informazioni in merito.

Pagamento pensioni novembre 2022: sebbene il mese di ottobre sia appena iniziato, in molti cercano già informazioni in merito all’erogazione mensile prevista per il nono mese dell’anno. Infatti, si tratterà di un mese particolare per diversi motivi, come le festività e gli aumenti previsti.

Pagamento pensione novembre: aumenti

Per il mese di novembre, ma in realtà già a partire da inizio ottobre, sono previsti diversi aumenti e rincari che non passeranno inosservate per le tasche di molti cittadini. Per questo motivo, in tanti aspettano già di sapere quando verranno erogati i soldi per il mese di novembre.

Tuttavia, è importante evidenziare come ad ottobre sia già stato previsto un aumento della pensione per il 2% e per novembre siano previsti ulteriori incrementi. Infatti, per il nono mese dell’anno si aspetta una pensione aumentata dello 0,2% oltre al riconoscimento degli arretrati nel periodo di gennaio – ottobre 2022 per i pensionati.

Pensioni novembre 2022: calendario

Come anticipato, novembre sarà un mese particolare rispetto al solito per quanto riguarda il pagamento delle pensioni. Infatti, nonostante di solito le erogazioni siano previste per inizio mese, a novembre dovranno sicuramente slittare di qualche giorno. Questo perché il 1° novembre ricorre la festa nazionale di Ognissanti e, trattandosi di un giorno festivo, anche gli uffici postali saranno chiusi.

Il calendario ipotetico per il ritiro allo sportello dovrebbe quindi essere il seguente:

Mercoledì 2 novembre: cognomi dalla A alla B;

Giovedì 3 novembre: cognomi dalla C alla D;

Venerdì 4 novembre: cognomi dalla E alla K;

Sabato 5 novembre: cognomi dalla L alla O;

Lunedì 7 novembre: cognomi dalla P alla R;

Martedì 8 novembre: cognomi dalla S alla Z.

Over 75 e pensioni

Infine, si ricorda che per le persone over 75 sono previste alcune agevolazioni per il ritiro della pensione. Infatti, per chi ha più di 75 anni è possibile delegare i Carabinieri al ritiro della pensione alla Posta e per la consegna a casa. Il servizio è totalmente gratuito ed è stato attivato a partire dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus per evitare il dilagare dei contagi.