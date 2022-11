Bonus per caregiver dei disabili: nel Catanese via alle richieste

Via alle richieste per l'interessante contributo economico: tutte le informazioni da conoscere e la scadenza da ricordare.

Previsto un contributo economico per i caregiver familiari dei disabili gravi e dei disabili gravissimi residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 16 (Catania, Misterbianco e Motta Santa Anastasia): chi è in possesso dei necessari requisiti di ammissibilità, può già presentare apposita istanza presso le sedi di Servizio Sociale dei Comuni di residenza.

Bonus caregiver familiari: dove presentare domanda?

Per i cittadini del Comune di Catania la domanda può essere presentata nei centri multizonali di:

Via Zurria 67;

Via Messina 30;

Via Pier Giorgio Frassati 2;

Via Leonardo Vigo 43.

Altre informazioni utili

Si esplicita che il contributo, una tantum, verrà erogato nei limiti delle risorse stanziate ed indicate nel bilancio regionale, sulla base del numero di istanze richieste sia per i caregiver dei soggetti disabili gravi, sia per i caregiver dei soggetti disabili gravissimi.

Il modulo della domanda, scaricabile sui siti istituzionali di ciascuno dei tre Comuni, va corredato con la documentazione descritta nell’istanza, in busta chiusa con la dicitura “Contiene dati sensibili”, secondo se trattasi di caregiver di un disabile grave o gravissimo.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30 novembre 2022. Le Amministrazioni comunali di residenza effettueranno controlli a campione dei dati forniti dai richiedenti, attraverso gli organi competenti.

La legge definisce caregiver familiare “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (legge n. 76/2016) o del convivente di fatto, un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche e degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento“, ai sensi della legge n. 205/2017 art. 1. Sono caregiver anche i soggetti che assistono le persone di cui all’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/92.

Si esplicita che è possibile scaricare il modulo d’istanza consultando il sito ufficiale del Comune di Catania, cliccando su Home>Informazioni e servizi al cittadino>Avvisi>Avvisi 2022>Bonus Caregiver – Contributo economico.