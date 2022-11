Eclissi lunare oggi, l’ultima fino al 2025: come ammirarla

Eclissi lunare: 8 novembre 2022 è il gran giorno. L'evento oggi non sarà visibile dall'Italia, ma c'è un modo per seguirla comunque.

Oggi avverrà l’ultima eclissi lunare del 2022, e non solo. Bisognerà di fatto sapere che la prossima eclissi di luna è prevista per il 13 marzo 2025, e ciò rende l’evento di oggi ancor più unico ed imperdibile. Ma che cos’è l’eclissi lunare? E come seguirla dall’Italia?

Eclissi lunare: di cosa si tratta?

L’eclissi lunare avviene quando il Sole, la Terra e la Luna si allineano. Se l’eclissi è piena significa che la Luna si trova in ombra rispetto alla Terra.

Eclissi lunare 8 novembre: come ammirarla dall’Italia?

L’eclissi lunare, sfortunatamente, non sarà visibile dall’Italia e da gran parte dell’Europa, eccezion fatta per l’Islanda e parte della Scandinavia.

Sarà visibile in:Asia, Australia, Nord America e parte del Sud America. L’eclissi è iniziata alle 9:02 del mattino e finirà alle 14:56 ma il culmine dovrebbe essere raggiunto alle 11:16 (ora italiana).

Ad ogni modo c’è un modo per non perdersi questo spettacolo. Anche gli italiani possono collegarsi su TimeandDate.com, a partire dalle 10:00 (ora italiana). O, in alternativa, col Virtual Telescope Project dalle ore 10:3o (sempre ora italiana).