Black Friday 2022: la data e cosa sapere

Black Friday 2022: in arrivo il venerdì nero dello shopping, appuntamento imperdibile per chi punta a fare affari che saranno irripetibili negli altri giorni. Ecco la data e le cose da sapere.

Black Friday 2022: è tempo dei prezzi super scontati e caccia agli affari del venerdì nero, appuntamento imperdibile per gli appassionati di shopping e per chi dovrà fare acquisti imminenti su tutte le fasce di mercato, da abbigliamento ad elettronica, prodotti per la casa o per la cucina, passando persino per i prodotti bancari e assicurativi. Grande attenzione anche per quanto riguarda gli acquisti online.

Quest’anno la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di venerdì 25 novembre.

Black Friday 2022: sconti dal 50 al 70 per cento

I più grandi negozi di elettronica e abbigliamento applicheranno sconti che andranno dal 50 al 70 per cento, affari che saranno imperdibili e non ripetibili nel corso dell’anno. Il settore più gettonato sarà quello dell’elettronica, con tanti negozi che saranno presi d’assalto. Inoltre, rappresenterà per molti un’ occasione per fare le prime compere dei regali in vista delle festività natalizie.

Niente panico se per la data del Black Friday 2022 ci sarà l’assalto ai negozi. Molti negozi inizieranno i super sconti del Black Friday a partire dal lunedì della settimana del 25 novembre o per tutto il weekend. Altri estenderanno gli sconti anche fino al lunedì successivo, chiamato negli Stati Uniti il Cyber Monday. Negli ultimi anni, alcuni marchi e attività commerciali hanno persino prolungato gli sconti fino ad una decina di giorni.

Black Friday 2022: dove nasce la tradizione

Il Black Friday è una tradizione americana che si è ormai diffusa in tutto il mondo, rappresentando un’occasione imperdibile per tutti i consumatori, e si celebra ogni anno nel primo venerdì dopo il giorno del ringraziamento. Dal 1952 è un appuntamento fisso che negli Stati Uniti segna l’inizio della stagione dello shopping natalizio. Ma il termine Black Friday è stato ampiamente utilizzato soltanto negli ultimi dieci anni.

In America si tratta di un appuntamento attesissimo che richiede una preparazione anticipata per non perdere gli affari e farsi trovare impreparati nei negozi o davanti al PC.