Eclissi solare ottobre 2022: un nuovo evento astronomico segnerà il cielo nel corso delle prossime ore. Ecco come assistere all'affascinante fenomeno e a che ora poterlo osservare.

Eclissi solare ottobre 2022: è in arrivo un nuovo affascinante fenomeno astronomico per il mese corrente. Infatti, nel corso della giornata di domani, 25 ottobre 2022, si svolgerà una nuova eclissi solare che catturerà l’attenzione di molti. Ecco tutte le informazioni da tenere a mente riguardo l’eclissi solare ottobre 2022 quando e come vederla.

Eclissi solare: cos’è

L’eclissi solare, definita anche come “eclissi di Sole”, non è altro che un evento astronomico che coinvolge il Sole, la Terra e la Luna al tempo stesso. Infatti, nel corso di un’eclissi solare, il Sole viene parzialmente o totalmente oscurato da parte della Luna, secondo la prospettiva visiva della Terra.

Questo fenomeno si distingue da un altro molto simile ma diverso: si tratta dell’eclissi lunare. Il processo è più o meno lo stesso spiegato precedentemente, così come i protagonisti. Tuttavia, in questo caso è l’ombra della Terra ad oscurare la Luna mentre questa è illuminata dal Sole. Anche per l’eclissi lunare si può assistere ad un oscuramento totale o parziale.

Eclissi solare ottobre 2022: quando

Per chi è curioso di assistere al fenomeno dell’eclissi solare ottobre 2022 è importante ricordarsi quando volgere gli occhi al cielo. Infatti, l’eclissi si svolgerà in una fascia oraria specifica nel corso della giornata di domani, 25 ottobre 2022.

Per quanto riguarda l’ora italiana, l’eclissi inizierà dopo le 11:00 e terminerà dopo le ore 13 alla latitudine di Roma. Tuttavia, a seconda della latitudine, l’orario potrebbe cambiare di qualche minuto e, in Sicilia, l’eclissi solare è prevista intorno alle ore 12.

Eclissi solare: come guardarla

Ma come guardare l’eclissi solare ottobre 2022? Quando si ha a che fare con simili fenomeni astronomici è sempre importante proteggere la vista se si ha intenzione di assistervi. Infatti, anche guardare direttamente al Sole senza occhiali può provocare danni alla vista. A tal proposito, è quindi opportuno ammirare l’eclissi solare con degli occhiali appositi che abbiano un indice di protezione numero 14.