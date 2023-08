Eventi astronomici agosto, arriva la Superluna Blu: la più grande del 2023

Cresce l'attesa per uno degli eventi astronomici di agosto più attesi: la Superluna Blu. Ecco quando sarà.

Eventi astronomici agosto: appuntamento imperdibile in arrivo questa notte, precisamente alle 3:37 di domani, giovedì 31. Si tratta della Superluna Blu, nonché la Luna piena più grande e luminosa del 2023, in quanto si troverà un po’ più vicina alla Terra rispetto al solito.

Superluna Blu: le origini del nome

Il nome non è, chiaramente, legato al colore effettivo del Satellite ma le sue origini sono da ricercare nell’espressione inglese “once in a blue moon” (letteralmente ‘una volta ogni Luna blu’), utilizzata per indicare un evento raro e insolito.

Superluna Blu: come vederla

Per poter godere al meglio di questo spettacolo, è sufficiente una fotocamera con obiettivo zoom abbastanza potente o un telescopio, per catturare i dettagli più ravvicinati del satellite.

L’evento sarà, inoltre, trasmetto in diretta streaming dal Virtual Telescope Project.