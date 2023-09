Eventi astronomici settembre 2023: equinozio e prima Luna Piena d’autunno

Eventi astronomici settembre 2023: anche il nono mese dell'anno offrirà interessanti spettacoli di astronomia. Eccone alcuni.

Eventi astronomici settembre 2023: nel mese in cui inizia la stagione autunnale, è anche tempo di interessanti spettacoli offerti dai corpi celesti. Ecco quali sono gli appuntamenti più interessanti da non perdere e le date da segnare sul calendario per gli appassionati di astronomia o, semplicemente, per i curiosi che hanno voglia di ammirare questi fenomeni.

Eventi astronomici settembre 2023: Nettuno

Nel nono mese di quest’anno sarà possibile ammirare il pianeta Nettuno e la data è quella del 19 settembre. L’ottavo pianeta del Sistema solare, nonché il più lontano, sarà più vicino alla Terra tale da essere illuminato dal Sole. Non resta che munirsi di un telescopio e cercare di avvistarlo. Tuttavia, essendo una distanza enorme, si presenterà come un piccolo punto blu.

Eventi astronomici settembre 2023: Mercurio

Non solo Nettuno. Settembre sarà anche il mese in cui sarà possibile osservare Mercurio. La data da segnare è quella di venerdì 22, alle 11:27. Mercurio si troverà sopra l’orizzonte poco prima dell’alba. Sarà, tuttavia, difficile individuarlo a causa delle luci del mattino.

Eventi astronomici settembre 2023: Equinozio d’autunno

Ed ecco che si arriva alla data in cui entra ufficialmente la stagione autunnale. Il 23 settembre sarà, infatti, il giorno dell’equinozio d’autunno. Nell’emisfero settentrionale finisce l’estate e le ore di luce e di buio sono le stesse. Si tratta di un evento il cui giorno varia ogni anno.

Ciò significa che le giornate si accorciano sempre di più fino all’arrivo del solstizio d’inverno a dicembre, che rappresenta il giorno più corto dell’anno, considerando il periodo di luce rispetto al buio.

La Superluna

Anche il mese di settembre sarà un mese di Superluna. Si tratta dell’ultimo appuntamento dell’anno e il primo della stagione autunnale. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre, il Satellite si avvicina alla Terra fino a 359.910 km per poi illuminarsi completamente nel giro di poco più di un giorno. Questa Superluna è anche conosciuta come Luna del Raccolto e raggiungerà il picco il 29 settembre alle 11:57, ora italiana.