Seconda edizione di “Golf for Parkinson”: una tappa nel Catanese

Torna con una seconda edizione "Golf for Parkinson", competizione patrocinata dalla Federazione Italiana Golf per la raccolta fondi contro la malattia.

Dopo il successo dello scorso anno torna, con la seconda edizione, l’evento “Golf for Parkinson” che tra pochi giorni farà tappa in Sicilia e, più precisamente, in provincia di Catania.

Patrocinato dalla Federazione Italiana Golf, l’evento prevede 7 gare di qualificazione da giocare in vari golf club tra nord, centro e sud Italia per sostenere la ricerca contro il Parkinson, malattia che occupa purtroppo il secondo posto tra quelle neurodegenerative e che, si teme, possa portare ad un progressivo aumento di casi nei prossimi decenni.

Il 24 giugno, i golfisti hanno dato il via alla solidale competizione sul campo torinese del Royal Park I Roveri ma avrà invece un sapore tutto siculo l’attesissima tappa del prossimo 9 settembre, la quale vedrà i golfisti impegnati sul “green” del Sicilia’s Picciolo Etna Golf, situato a Castiglione di Sicilia. Sarà la città di Milano che ospiterà la partita finale, giorno 4 novembre.

A dare vita all’evento Golf for Parkinson è la fondazione LIMPE, onlus nata nel 2014 che ha lo scopo di informare ed intensificare sulla malattia del Parkinson, raccogliendo fondi per la ricerca.