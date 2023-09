“Teatri di Pietra” 2023: nel catanese il festival che omaggia Battiato

L'edizione 2023 del festival "Teatri di Pietra" farà risplendere il sito archeologico di Santa Venera al Pozzo grazie al tributo all'amato Franco Battiato.

Nelle prossime settimane, l’edizione 2023 di “Teatri di Pietra“, rete di festival attivi da oltre un decennio nella realizzazione di spettacoli in teatri e anfiteatri italiani, farà risplendere il sito archeologico di Santa Venera al Pozzo, nel comune catanese di Aci Catena.

L’evento concertistico che si svolgerà il 22 settembre, con un tributo all’amato Franco Battiato, ha l’intento di segnare una meritata rinascita dell’area archeologica – sconvolta dagli incendi che si sono abbattuti sul territorio acese – grazie all’inaugurazione del teatro “open air” antistante le terme di epoca romana proprio di Santa Venera al Pozzo. Oltre all’impianto termale, il sito ospita degli ambienti di origine greca trasformati in industrie per la lavorazione della ceramica, un museo Antiquarium ed una chiesa cristiana attiva ancora oggi.

A sottolineare l’importanza del sito per l’intera comunità è il sindaco, Margherita Ferro, che ha affermato “l’area archeologica di Santa Venera al Pozzo, rappresenta per il Comune di Aci Catena la radice della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità”.

E proprio in merito all’appuntamento con “Teatri di Pietra”, il sindaco ha aggiunto: “proprio in questa cornice privilegiata che si è voluto dare un tributo al grande cantautore siciliano Franco Battiato. Evento culturale fortemente voluto e organizzato in collaborazione con la direzione del Parco e il Coro Lirico Siciliano”. Saranno infatti riproposte tante perle artistiche del maestro, dalle più famose a quelle più intime: “Povera Patria”, “Segnali di vita”, “L’era del cinghiale bianco”, “Voglio vederti danzare”, “Stranizza d’amuri” e molte altre.

“È un vero onore presentare un evento musicale di sicuro successo per la qualità dell’allestimento e ancora più per l’indiscusso valore di un artista che si è sempre contraddistinto per il suo forte radicamento al territorio”, ha affermato Giuseppe D’Urso, direttore del parco archeologico, entusiasta per questa riapertura ai grandi eventi culturali “riapre l’area archeologica di Santa Venera al Pozzo, straordinario patrimonio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, gestito dal Parco archeologico e paesaggistico di Catania”.