Sicilia, Digital Marketing: al via la sesta edizione di “Cavalieri Digitali”

Al via la sesta edizione di "Cavalieri Digitali", l'evento di formazione che porta in Sicilia il digital marketing.

Il 22 e 23 settembre, Capo d’Orlando si trasformerà nel cuore pulsante della creatività nel Digital Marketing.

La sesta edizione dei Cavalieri Digitali si terrà presso l’elegante Hotel “Il Mulino” e sarà dedicata a esplorare l’importanza della creatività in ambiti come il copywriting, il social media marketing e la produzione di contenuti per il web.

Tra gli speaker di fama nazionale e internazionale che illumineranno l’evento con le loro preziose intuizioni, segnaliamo Rocco Teora, Francesca Mattia, Fabrizio Ribelli, Grace the Amazing, Marialaura Gionfriddo, Davide Bertozzi, Anna Rachele Capolingua, Diego Fontana, Erika Leo, Emanuela Formisano, Alessia d’Alfonso e Arianna Palazzini.

Questo evento è un must per chiunque operi nel campo del Digital Marketing e desideri affinare le proprie competenze. Con tematiche che spaziano dalla scrittura per il web all’efficacia dei contenuti sui social media, l’agenda della sesta edizione di Cavalieri Digitali è progettata per fornire una panoramica completa delle strategie più innovative e delle tecniche più efficaci del settore.

Si tratta di un’ opportunità unica per elevare le proprie competenze in Digital Marketing e unirsi a un network di professionisti appassionati. Appuntamento, dunque, il 22 e 23 settembre presso l’Hotel “Il Mulino” a Capo d’Orlando.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, si prega di visitare il sito web ufficiale.