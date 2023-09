Catania, Castello Ursino come scrigno di miti: 3 incontri culturali

Previste tre serate con ingresso gratuito per scoprire i miti greci e latini raffigurati sulle opere del Museo Civico Castello Ursino.

In occasione del Summer Fest 2023, BCsicilia, in collaborazione con l’Archeoclub, propone il 14, 25 e 28 settembre alle ore 19,00, tre serate con ingresso gratuito per scoprire i miti greci e latini raffigurati sulle opere e sui reperti archeologici del Museo Civico Castello Ursino di Catania.

Relatori saranno Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’arte e Presidente della Sede di BCsicilia di Catania, Alessandra Romeo, Ricercatrice indipendente e divulgatrice culturale e Sandro Torrisi, Docente di Lingua e Letteratura Italiana e divulgatore culturale. Tre le conferenze proposte, come tre i temi individuati: miti dell’eros, dell’astuzia e della forza. Nel primo incontro, che si terrà giovedì 14 settembre alle ore 19, sono previsti i saluti istituzionali di Giusi Liuzzo, Presidente Archeoclub Catania e Consigliere nazionale e Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia.

Come uno scrigno, il Castello Ursino custodisce opere d’arte e reperti archeologici straordinari, su alcuni dei quali sono raffigurati eroi, divinità ed episodi legati alla mitologia greca e romana. I partecipanti saranno guidati alla loro scoperta, lungo un percorso basato sull’iconografia e sulla fonti letterarie antiche, al fine di individuare tutte le varianti dei racconti e la loro trasposizione figurativa nei secoli. Si offrirà un quadro conoscitivo degli episodi mitici e dei personaggi raffigurati non solo nelle opere antiche, ma anche in quelle moderne e contemporanee, come gioielli, opere cinematografiche e televisive.

Il percorso, infine, condurrà anche tra le vie di Catania, per approfondire i monumenti e i quartieri della città collegati a questi miti. Oggi come ieri: perché ogni singolo coccio, ogni singola pennellata sono lo specchio dell’antico nel quale riconoscere il nostro presente. Sede degli incontri sarà il Museo Civico Castello Ursino, in Piazza Federico II di Svevia a Catania. Per informazioni: Tel. 380.5045110 – Email: catania@bcsicilia.it.