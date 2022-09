Sciopero aerei 1 ottobre: la lista dei voli garantiti e la durata

Sciopero aerei 1 ottobre: è in arrivo una nuova agitazione nel settore del trasporto aereo che potrebbe portare disagi anche in Sicilia. Ecco la lista dei voli garantiti da e per la regione.

Sciopero voli 1 ottobre: è in arrivo una nuova agitazione nel settore del trasporto aereo. L’annuncio del prossimo sciopero aereo previsto per l’inizio di ottobre sta preoccupando diverse persone che in quel periodo dovranno viaggiare per lavoro o motivi personali, e anche coloro i quali hanno organizzato le vacanze in autunno. E la Sicilia, per la sua condizione naturale di isola, è particolarmente interessata dalla situazione, anche se alcuni voli saranno confermati. Ecco tutte le informazioni in merito allo sciopero aerei 1 ottobre e la lista dei voli garantiti.

Sciopero 1 ottobre: voli garantiti da e per la Sicilia

Come per ogni agitazione nel settore del trasporto aereo, i disagi che potrebbero verificarsi per l’intera giornata negli aeroporti non sono pochi. Infatti, sebbene lo sciopero possa anche interessare solo poche ore del giorno, le cancellazioni e i ritardi potrebbero avere ripercussioni sull’intera programmazione giornaliera. Tuttavia, alcuni voli devono necessariamente essere garantiti per ragioni specifiche, e per questo motivo l’Enac ha rilasciato una comunicazione che riporta l’elenco dei voli che saranno effettuati.

Di seguito, quelli che riguarderanno la Sicilia:

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC);

(LICC); VOE 1702 CATANIA (LICC) NAPOLI (LIRN);

(LICC) NAPOLI (LIRN); LAV 487 PARMA (LIMP) LAMPEDUSA (LICD);

(LICD); LAV 442 LAMPEDUSA (LICD) VERONA (LIPX);

(LICD) VERONA (LIPX); LAV 441 VERONA (LIPX) LAMPEDUSA (LICD);

(LICD); EJU 4801 NAPOLI (LIRN) CATANIA (LICC);

(LICC); RYR 7970 BOLOGNA (LIPE) COMISO (LICB);

(LICB); VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC);

(LICC); VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ).

Sciopero aerei 1 ottobre: le compagnie aere coinvolte

Nonostante la possibilità di disagi in aeroporto nel corso della giornata del 1 ottobre, è importante specificare che non tutte le compagnie aeree parteciperanno all’agitazione. Infatti, solo alcune tra le compagnie aeree low cost hanno deciso di prendere parte alla protesta, vale a dire le seguenti:

Easy Jet;

Ryanair Limited, Malta Air e Crewlink;

Limited, Malta Air e Crewlink; Volotea;

Vueling.

Inoltre, dalla comunicazione dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), si rende noto che allo sciopero parteciperà anche un’altra categoria di lavoratori degli aeroporti, differente dalle singole compagnie aeree. Infatti, prenderanno parte all’agitazione anche i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti.

Sciopero voli 1 ottobre: la durata

Infine, per quanto riguarda l’agitazione, essa riguarderà la giornata del 1° ottobre 2022. Tuttavia, ogni comparto ha deciso di prolungare o meno la durata dello sciopero nell’arco della giornata. Infatti, il personale di Easy Jet e Volotea sciopererà per 24 ore, insieme allo staff di Ryanair Limited, Malta Air e Crewlink. Sarà invece di sole 4 ore, dalle 13:01 alle 17:00 l’agitazione della compagnia aerea Vueling. Infine, il personale del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti, si accoderà alla prima lista di compagnie aeree e sciopererà per 24 ore.