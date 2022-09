Sciopero aerei 1 ottobre: i dettagli sui voli e a chi spetta il rimborso

Sciopero aerei 1 ottobre: nelle prossime ore alcuni voli verranno cancellati. Ma a chi, nello specifico, spetta il rimborso? Ecco cosa sapere a riguardo.

Sciopero aerei 1 ottobre: dopo i numerosi disagi che hanno caratterizzato l’estate appena trascorsa, previsto nuovo sciopero per la giornata di domani, 1 ottobre. A incrociare le braccia saranno i piloti e gli assistenti di volo delle compagnie low cost Ryanair e Vueling che aderiscono a Filt-Cgil e Uiltrasporti, che si fermeranno per 24 ore e dalle 13:00 alle 17:00.

Per quanto riguarda la compagnia low cost irlandese, i lavoratori scioperano per richiedere condizioni e stipendi migliori, mentre, nel caso di Vueling, la protesta sarebbe da attribuire ai 17 esuberi annunciati a Roma Fiumicino.

Giornata, dunque, complicata per i viaggiatori in questo weekend, che dovranno andare incontro a voli cancellati e ritardi. Tuttavia, avranno diritto a rimborsi e compensazioni tra i 250 e i 600 euro.

Sciopero aerei 1 ottobre, rimborso e compensazione: la normativa

Tutti i passeggeri a cui verrà cancellato il volo senza alcuna opzione alternativa hanno diritto al rimborso integrale del proprio biglietto. Stessa regola per la compensazione, dalla quale però sono esclusi lavoratori che sono dipendenti diretti della compagnia interessata, come ad esempio controllori di volo o addetti all’handling aeroportuale.

Secondo il regolamento europeo 261, l’importo della compensazione varia in base al numero dei chilometri di percorrenza delle tratte: 250 euro per tratte fino a 1.500 chilometri, 400 euro tra 1.500 e 3.500 chilometri e 600 euro oltre i 3.500 chilometri.

Sciopero aerei 1 ottobre: come richiedere rimborso e compensazione

Il rimborso in caso di sciopero è una pratica già consolidata che avviene in automatico. Discorso differente per quanto riguarda la compensazione che non sempre è riconosciuta automaticamente dalle compagnie. Per ovviare a ciò, il consiglio è di mandare un reclamo via Pec in cui si richiede l’indennizzo ai sensi della sentenza 23 marzo 2021 Corte 20/2020 e, nel caso di risposta non pervenuta, bisogna rivolgersi al giudice di pace del Comune di residenza, così da evitare il ben più lungo procedimento giudiziario tradizionale.

Sciopero aerei 1 ottobre: voli garantiti da e per la Sicilia

Non solo Ryanair e Vueling. Aderiranno allo sciopero di domani anche Volotea e Easyjet. Tuttavia, alcuni voli verranno garantiti per ragioni specifiche, e per questo motivo l’Enac ha reso noto l’elenco dei voli che saranno effettuati.

Non dovrebbe temere chi ha acquistato un biglietto per le seguenti tratte:

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC);

(LICC); VOE 1702 CATANIA (LICC) NAPOLI (LIRN);

(LICC) NAPOLI (LIRN); LAV 487 PARMA (LIMP) LAMPEDUSA (LICD);

(LICD); LAV 442 LAMPEDUSA (LICD) VERONA (LIPX);

(LICD) VERONA (LIPX); LAV 441 VERONA (LIPX) LAMPEDUSA (LICD);

(LICD); EJU 4801 NAPOLI (LIRN) CATANIA (LICC);

(LICC); RYR 7970 BOLOGNA (LIPE) COMISO (LICB);

(LICB); VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC);

(LICC); VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ).

Più in generale si raccomanda di consultare il sito della compagnia aerea di riferimento per consultare lo stato del proprio volo.