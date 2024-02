Sciopero aerei 9 febbraio, voli a rischio: durata e orari della protesta

Sciopero aerei 9 febbraio, tanti i voli a rischio nella giornata odierna: ecco gli orari e la durata della protesta.

Sciopero aerei 9 febbraio: giornata nera per il trasporto viario in Italia. Infatti, oggi è in corso uno sciopero nazionale del trasporto aereo che avrà non poche ripercussioni sui voli in partenza dall’Italia o in arrivo nel nostro Paese. Ecco quali saranno gli orari e la durata della protesta.

Sciopero aerei 9 febbraio: durata e orari della protesta

Lo sciopero aerei del 9 febbraio, come anticipato, interesserà l’intero territorio nazionale. Per quanto riguarda la durata della protesta, si tratterà di uno sciopero che riguarderà l’intera giornata odierna e che durerà 24 ore. Nello specifico, ecco alcuni degli orari che sono stati comunicati dall’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, riguardo la protesta di oggi:

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, modalità 24 ore, dalle ore 00:01 alle ore 23:59;

Personale navigante di condotta Soc. Air Dolomiti del 9 febbraio 2024, modalità 4 ore, dalle ore 12:30 alle ore 16:30;

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling aderenti Assohandlers.

I motivi della protesta

Lo sciopero, indetto da alcuni sindacati del settore aereo porta con sé diverse battaglie per le quali chi protesta ha deciso di battersi. Nello specifico, e come di consueto, vengono chieste migliori condizioni contrattuali o ancora riconoscimento di alcuni scatti di anzianità. Inoltre, si richiedono il bonus una tantum di 500 euro e l’incentivo “produttività”, insieme ad altri benefici, quali quelli relativi ai pasti.

Sciopero voli 9 febbraio: i voli garantiti

Nonostante lo sciopero, come sempre, l’Enac ha reso noto anche questa volta che ci sono delle tratte tutelate che saranno garantite. Tra queste, diverse riguardano la Sicilia, soprattutto a causa della condizione di insularità della regione.

Coinvolti, in particolare, gli aeroporti di Catania e Palermo, oltre ai voli che riguardano alcune fasce orarie nello specifico. Per esempio, si tratta dei voli delle prime ore mattutine e della prima serata.