Sciopero aerei 9 febbraio: motivi e voli cancellati negli scali siciliani

Nella giornata di venerdì 9 febbraio 2024 è prevista una protesta riguardante il settore aereo proclamata dalla sigle sindacali.

Sciopero aerei 9 febbraio: ancora disagi per chi si sposta in aereo. Per la giornata di venerdì 9 febbraio, infatti, è stato indetto uno sciopero del trasporto aereo con voli a rischio di cancellamento per le prossime 24 ore.

Ecco, di seguito, chi aderisce allo sciopero, quali sono le motivazioni e le richieste dei lavoratori e quali sono i voli cancellati da e per gli scali situati in Sicilia.

Sciopero aerei 9 febbraio: chi aderisce

La protesta è stata proclamata da Ost Cub Trasporti, Ors Usb lavoro privato, Ald Varese e Flai trasporti e servizi. Lo sciopero riguarderà i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti dalle 00:01 alle 23:59 del personale navigante.

Sciopero aerei 9 febbraio: le motivazioni

Tra le motivazioni principali di questo sciopero figura la richiesta di migliori condizioni contrattuali. In particolare, i lavoratori chiedono degli aumenti del compenso mensile; bonus una tantum di 500,00 Euro; riconoscimento di alcuni scatti di anzianità; incentivo “produttività”; mantenimento degli accordi migliorativi sulla previdenza; altri benefici (come ticket-restaurant).

Sciopero aerei 9 febbraio: i voli cancellati da e per la Sicilia

L’Enac ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti. Tra la più notabile c’è Ita Airways che ha già cancellato ben 48 voli nazionali. Di seguito l’elenco dei voli cancellati da parte di Ita da e verso la Sicilia:

AZ 1702 CATANIA MILANO – LINATE

AZ 1704 CATANIA MILANO – LINATE

AZ 1713 MILANO – LINATE CATANIA

AZ 1714 CATANIA MILANO – LINATE

AZ 1723 MILANO – LINATE CATANIA

AZ 1743 MILANO – LINATE CATANIA

AZ 1764 PALERMO MILANO – LINATE

AZ 1765 MILANO – LINATE PALERMO

AZ 1771 MILANO – LINATE PALERMO

AZ 1786 PALERMO MILANO – LINATE

AZ 1787 MILANO – LINATE PALERMO

Quanto durerà lo sciopero

Il personale che aderirà allo sciopero incrocerà le braccia già a partire dalla mezzanotte di venerdì 9 febbraio e per l’intera giornata.

Inoltre, dalle 12.30 alle 16.30 si tiene lo sciopero del personale navigante della compagnia aerea Air Dolomiti, con conseguenti possibili ritardi, disagi e cancellazioni dei voli.