Offerte voli da Catania: biglietti a 20 euro con Wizz Air

Numerose offerte sui voli da Catania per marzo e aprile: con Wizz Air sarà possibile visitare le più belle capitali europee con circa 20 euro.

Offerte voli da Catania:le festività pasquali si avvicinano e sembra essere il periodo migliore per partire. A tal proposito, sono in arrivo ottime notizie per coloro i quali vorrebbero organizzare le proprie vacanze nei prossimi mesi o ricavarsi una breve parentesi di riposo dallo studio e dal lavoro.

Infatti, con Wizz Air sarà possibile prenotare biglietti aerei a circa 20 euro.

Le offerte per marzo



Marzo sembra essere il mese più conveniente per lasciare l’Italia e ritagliarsi un po’ di tempo per sè. Tra le mete più economiche: Londra, per la prima settimana di marzo, il biglietto aereo costerà solo 13 euro. Stesso prezzo per la seconda settimana di marzo sarà possibile raggiungere Sofia e Tirana. Leggermente più cara Bucarest, i prezzi dei voli per la seconda settimana di marzo si aggireranno intorno ai 18 euro.

Le offerte per aprile

Non mancano le offerte per il mese di aprile: offerte per tutto il mese di aprile per raggiungere Tirana, i voli si aggirano intorno ai 18 euro, con lo stesso prezzo si potranno raggiungere da Catania le magnifiche Budapest e Bucarest.

Volendo rimanere in Italia, tra le mete più economiche vi è certamente Bologna, che si potrà raggiungere con soli 20 euro durante i mesi di marzo e aprile. Infine con circa 30 euro si potranno visitare durante il mese di marzo Verona e Venezia.