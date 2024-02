Sciopero aerei 9 febbraio: i voli garantiti da e per la Sicilia

Sciopero aerei 9 febbraio: indetta una nuova protesta per la giornata di oggi. Di seguito i dettagli sui voli garantiti da e per la Sicilia.

Sciopero aerei 9 febbraio: per oggi, venerdì, è previsto una nuova protesta riguardante il settore aereo; di conseguenza, i disagi per chi deve volare non saranno pochi. Tuttavia, alcuni voli sono garantiti: di seguito un’utile guida per gli interessati.

Sciopero aerei 9 febbraio: la protesta

Lo sciopero aerei 9 febbraio è stato indetto nel contesto di una protesta proclamata dalle sigle sindacali Ost Cub Trasporti, Osr Usb lavoro privato, Adl Varese e Flai trasporti e servizi. I voli sono dunque a rischio per tutta la giornata, in quanto lo sciopero riguarderà i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti seguendo le seguenti modalità:

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, modalità 24 ore, dalle ore 00:01 alle ore 23:59 ;

; Personale navigante di condotta Soc. Air Dolomiti del 9 febbraio 2024, modalità 4 ore, dalle ore 12:30 alle ore 16:30;

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling aderenti Assohandlers.

Sciopero aerei 9 febbraio: perché?

Tra le motivazioni principali di questa astensione dal lavoro si trova la richiesta di migliori condizioni contrattuali. Gli scioperanti richiedono infatti aumenti del compenso mensile, ma non solo.

Tra le richieste, anche le seguenti: bonus una tantum di 500 euro; riconoscimento di alcuni scatti di anzianità; incentivo “produttività”; mantenimento degli accordi migliorativi sulla previdenza; altri benefici (come ticket-restaurant).

Sciopero aerei 9 febbraio: voli garantiti

L’Ente nazionale per l’aviazione civile ha comunicato tramite un avviso che i voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso sono i seguenti:

tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00 ;

; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Di seguito i voli garantiti da e per la Sicilia: