B&B Day, l’iniziativa che permette di soggiornare a metà prezzo: quando

Giunto alla sua 17esima edizione, la Giornata Mondiale del B&B promette agli amanti dei viaggi di far incuriosire con alloggi a metà prezzo.

C’è un detto che recita “nella vita nulla è gratis” però, in certi casi, potremmo aggiungere “…ma magari a metà prezzo”.

In occasione della Giornata Mondiale del B&B, prossimamente gli utenti potranno approfittare di un’offerta decisamente allettante: sabato 2 marzo 2024, infatti, verrà riproposta una graziosa iniziativa organizzata dal sito web “Bed & Breakfast Italia”, la quale si dedicherà all’accoglienza italiana. In tale data, per l’appunto, gli amanti dei viaggi potranno alloggiare ad un prezzo stracciato.

Il costo del soggiorno notturno, all’interno di una delle strutture ricettive che aderiranno all’iniziativa del portale “Bed & Breakfast Italia”, verrà difatti automaticamente dimezzato al momento della prenotazione. Non gratis, dunque, ma un metà prezzo che siamo certi attirerà i viaggiatori per una piccola vacanza alla scoperta di ville nobiliari, baite e casali di campagna.

Il B&B Day, nato nel 2007 e giunto quindi alla sua 17esima edizione, sarà certamente un ottimo modo sia per poter fare “respirare” il portafogli che per farsi cullare e viziare dall’ospitalità e dalla personalizzazione delle strutture aderenti.