Ryanair, offerta lampo di San Valentino: voli low cost da Catania e Palermo

Nuova offerta lampo Ryanair: la compagnia aerea low cost irlandese propone tariffe ridotte in occasione di San Valentino.

La compagnia aerea low cost più apprezzata e conosciuta nel panorama celeste, Ryanair, ha appena lanciato nel suo sito ufficiale una nuova offerta, stavolta in occasione della festa di San Valentino. Sono numerosi i voli a prezzi scontati con partenza da Catania, ma anche quelli dall’aeroporto di Palermo. Di seguito alcuni consigli su dove andare per poter sfruttare quest’occasione, valida solo per oggi per viaggiare dal 14/02/24 al 31/05/24.

Voli Ryanair scontati da Catania

Le mete da raggiungere partendo dall’aeroporto di Catania a prezzi scontati sono diverse; ecco qui di seguito le proposte del sito Ryanair:

Voli Ryanair scontati da Palermo

Anche da Palermo è possibile partire comprando biglietti a prezzi scontati, in occasione dell’offerta lampo di San Valentino. Ecco alcune delle destinazioni previste dalla compagnia aerea: