Offerte voli low cost da Catania: Wizz Air lancia gli sconti di Pasqua 2024

Pasqua 2024 è abbastanza vicina da organizzare un viaggio per le vacanze: ecco alcuni suggerimenti sulle mete.

Wizz Air, nota compagnia aerea low cost, ha lanciato le offerte di Pasqua 2024 per poter permettere ai viaggiatori di volare a prezzi molto contenuti, in molti casi inferiori a 20 euro. Come specificato sul sito ufficiale, la promozione è valida dalle ore 00:00 alle 23:59 del 20 febbraio 2024, indicato come “periodo promozionale”. Lo sconto del 20% si applica alla tariffa, tasse e costi amministrativi esclusi, solo su voli selezionati disponibili su wizzair.com o sull’app mobile WIZZ durante il periodo della promozione. Inoltre, il periodo di viaggio per poter usufruire degli sconti è limitato: bisogna partire entro il 30 aprile 2024.

Di seguito alcune delle destinazioni con i prezzi più bassi dall’aeroporto di Catania: