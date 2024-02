Offerte voli da Catania, biglietti a 15 euro: le destinazioni

Offerte voli da Catania: la compagnia WizzAir ha lanciato delle offerte per i voli che partono da Catania con biglietti a 15 euro.

Offerte voli da Catania: ottime notizie in arrivo per chi è alla ricerca di un modo per scappare dalla città per una gita fuori porta. Infatti, WizzAir ha pubblicato diverse offerte voli da Catania per diverse destinazioni. Ecco quali sono le destinazioni a più basso costo e quelle più gettonate.

Offerte voli da Catania; voli a basso costo WizzAir

Sono diverse le mete che possono essere raggiunte con biglietti a prezzo scontato. Infatti, WizzAir ha lanciato delle tariffe a basso costo che permettono di partire da Catania e raggiungere varie città. Di seguito è riportata una lista delle destinazioni e del periodo per il quale il biglietto è scontato:

Catania -> Bologna , a giugno da 14,99€

, a giugno da Catania -> Londra Gatwich , a marzo da 14,99€

, a marzo da Catania -> Milano Linate , ad Agosto da 14,99€

, ad Agosto da Catania -> Sofia ad Aprile da 14,99€

ad Aprile da Catania -> Tirana ad Aprile da 14,99€

Inoltre, spendendo entro i 20 euro, è possibile raggiungere le seguenti mete:

Catania -> Venezia ad Aprile da 17,99€

ad Aprile da Catania -> Verona a Marzo da 17,99€

a Marzo da Catania -> Bruxelles a Marzo da 19,99€

a Marzo da Catania -> Bucarest ad Aprile da 1 9,99€

ad Aprile da Catania -> Budapest a Marzo da 19,99€

Infine, WizzAir ha lanciato altre promozioni per volare da Catania con biglietti al di sopra del 20 euro.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!