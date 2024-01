Offerta lampo Ryanair: biglietti scontati disponibili solo per 48h

Ecco l'opportunità di volo low-cost lanciata da Ryanair poche ore fa per gli appassionati di viaggi!

La compagnia aerea low-cost più apprezzata e conosciuta nel panorama celeste, Ryanair, ha appena lanciato nel suo sito ufficiale un’offerta lampo disponibile solo per 48 ore e fruibile per alcune mete specifiche, sia da Catania che da Palermo. Attenzione però: per usufruire degli sconti bisogna prenotare entro il 24/01/24 per viaggiare dal 24/01/24 al 31/05/24.

Voli Ryanair scontati da Catania

Le mete internazionali scontate da Catania sono diverse; eccole di seguito:

Malta a partire da 14,99€

a partire da Parigi (Beuvais) a partire da 14,99€

a partire da Tirana a partire da 14,99€

a partire da London (Luton) a partire da 21,03€

a partire da Atene a partire da 21,53€

a partire da Marsiglia a partire da 22,91€.

Voli scontati Ryanair da Palermo

Anche dall’aeroporto di Palermo sarà possibile partire a prezzi molto vantaggiosi. Ecco le mete interessate: