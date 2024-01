Catania nella top 10 delle città più ambite in Italia: la classifica

Quali sono le città più ambita in Italia? Quali le più desiderate dagli italiani all'estero? Di seguito le classifiche.

Preply, nota piattaforma per l’apprendimento delle lingue, ha analizzato il volume di ricerca mensile medio in Italia delle frasi generalmente associate al desiderio di un trasferimento per motivi di lavoro e studio, individuando le città più ambite e ha inoltre stilato la classifica delle città italiane più apprezzate dagli stranieri che intendono trasferirsi in Italia. Di seguito i dettagli sullo studio condotto.

Le città più desiderate dagli italiani

Si sa, gli italiani si spostano molto spesso all’interno del Bel Paese per motivi legati allo studio e al lavoro, ma qual è la meta più desiderata? Secondo la classifica, con una media di 1.598 ricerche è Roma la città ritenuta più interessante, sia per quanto riguarda il lavoro (2.900), che per motivi di studio (1.600). A seguire, nella classifica si trova Milano, con 1.305 ricerche di media; poi Firenze, con una media di 1.175 ricerche legate soprattutto al lavoro (2.900).

Nella top ten si trovano anche due città siciliane: Palermo, ambita dai siciliani stessi soprattutto per motivi lavorativi (2.400), e Catania con una media di 870 ricerche. Tra le altre città più rinomate, Parma (943), Torino (875), Verona (808), Bologna (800) e Napoli (668).

Le città italiane più desiderate dagli stranieri

A livello globale, il livello di interesse più alto da parte degli stranieri è stato registrato da Bologna (11.878). Medaglia d’argento per Milano (2.038), seguita da Roma (1.638) che registrano rispettivamente un volume di ricerca di 4.800 e 3.500. Al quarto posto c’è poi Firenze (785), che attrae i cittadini stranieri grazie anche al suo polo universitario (1.900); poi Venezia (1.700) e Verona (1.000). Nella top ten anche Palermo (80) e Bari (78).

Le città internazionali più allettanti

Sono molti gli italiani che decisono di trasferirsi all’estero per trovare nuove opportunità. Dallo studio di Preply spicca Dubai, con una media di 685 ricerche, dovute principalmente alle opportunità lavorative (1.600). A seguire, New York (473) e poi Barcellona che ottiene la medaglia di bronzo, risultando la prima città europea della classifica, con una media di 403 ricerche.

Tra le altre città più desiderate si trova Londra con 363 ricerche di media, principalmente per motivi lavorativi, e Parigi con una media di 323. A seguire Zurigo (220), Valencia, (190), Madrid (185), Dublino (175) e Miami (160).