Le 5 spiagge più belle della Sicilia orientale: ad agosto, la Sicilia orientale si trasforma in un vero paradiso per gli amanti del mare, offrendo alcune delle spiagge più incantevoli dell’Isola. In questo articolo, esploreremo le cinque spiagge più belle di questa zona, dove acque cristalline, sabbie dorate e panorami mozzafiato si fondono per creare un’esperienza unica.

Calamosche, paradiso dall’acqua cristallina

La spiaggia di Calamosche, situata tra la riserva di Vendicari e Noto, è una delle gemme nascoste della Sicilia orientale. Rinomata per la sua bellezza incontaminata, questa baia racchiusa tra due promontori rocciosi offre un rifugio di tranquillità lontano dalle rotte turistiche . Le acque limpide e calme, unite alla vegetazione mediterranea che circonda la spiaggia, creano un ambiente ideale per chi cerca un’esperienza in armonia con la natura.

Fontane Bianche, paesaggio caraibico

Le spiagge di Fontane Bianche, a pochi passi da Siracusa, sono rinomate per la loro sabbia bianca e il mare cristallino. Questo angolo di paradiso offre un equilibrio perfetto tra bellezza naturale e comfort, ideale per chi desidera una giornata di relax in un contesto raffinato e suggestivo.

Punta secca, suggestivo borgo

La spiaggia di Punta Secca, celebre per essere la location della casa del Commissario Montalbano, è un angolo affascinante della costa ragusana. Questo borgo marinaro, con la sua spiaggia di sabbia dorata e il faro che domina il paesaggio, offre un’atmosfera tranquilla e autentica. Lontano dalle folle, Punta Secca è il luogo ideale per chi cerca una pausa rilassante in un contesto ricco di fascino e tradizione siciliana.

Isola della correnti, l’incontro tra i due mari

L’Isola delle Correnti, situata all’estremità sud-orientale della Sicilia, è una delle perle nascoste della regione. Con la sua spiaggia di sabbia dorata e le acque cristalline che la circondano, offre un rifugio tranquillo e suggestivo. Questo angolo di paradiso, lontano dalle rotte turistiche più affollate è perfetto per chi ama la natura.

Spiaggia del Gelsomineto, tra grotte e calette incontaminate

Le spiagge del Gelsomineto, situate lungo la costa sud-orientale della Sicilia, sono celebri per la loro sabbia dorata e il mare turchese. Ideali per chi cerca un rifugio tranquillo, le spiagge del Gelsomineto combinano bellezza naturale e relax, creando uno spazio perfetto per una giornata di puro riposo e contemplazione. Con le suggestive grotte e calette sono ideali anche per chi ama l’avventura.