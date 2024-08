La rinomata compagnia irlandese, Ryanair, sa come far venire voglia di partire per le vacanze. Rende così la vigilia di Ferragosto ancora più dolce. Da poco ha lanciato diverse offerte lampo. L’importante è prenotare entro la mezzanotte di oggi 14 agosto, per poter viaggiare dal 01/09/24 al 31/10/24. Di seguito le mete in offerta!

Offerte Ryanair: le partenze da Catania

Una vasta selezione di mete da poter raggiungere con meno di 15 euro. La meta più “cara” sarà Marsiglia, Francia. Per poter raggiungere la città francese basteranno solo 18 euro. Di seguito la lista:

Offerte Ryanair: Palermo e Trapani

Si alzano un po’ i prezzi per le partenze dagli aeroporti di Palermo e Trapani. Le mete raggiungibili con meno di 20 euro diminuiscono. Una rapida occhiata a quelle più convenienti e da non perdere!