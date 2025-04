Catania è una splendida città incastonata tra il Mar Ionio e l’Etna. Passeggiando per le sue strade si avverte subito il mix di storia, cultura e natura che la rende una delle mete più affascinanti della Sicilia orientale. Muoversi in auto è il modo migliore per esplorare non solo la città, ma anche i suoi dintorni ricchi di bellezze paesaggistiche e di borghi caratteristici.

Giorno 1: Il centro storico tra arte barocca e tradizioni

Il primo giorno è dedicato alla scoperta del cuore pulsante di Catania. La giornata può iniziare da Piazza del Duomo, simbolo della città, con la Cattedrale di Sant’Agata e la celebre Fontana dell’Elefante, il “Liotru”, simbolo degli abitanti di Catania. Da qui, una passeggiata lungo Via Etnea permette di ammirare i meravigliosi palazzi storici, le chiese barocche e di raggiungere i Giardini Bellini.

A pochi passi, il Mercato del Pesce, uno dei più autentici della Sicilia, regala uno spaccato di vita locale tra i richiami dei venditori e i profumi del pescato appena scaricato dai pescherecci. Una tappa al Teatro Romano e Odeon, incastonati tra le strette vie del centro storico, permette di immergersi nell’antica Catania e di scoprire le tracce lasciate dalle civiltà che hanno abitato questo territorio nel corso dei secoli.

Nel pomeriggio, una visita al Castello Ursino, unica fortezza medievale rimasta intatta dopo le eruzioni dell’Etna, permette di immergersi ancora di più nella storia di questo luogo.

La serata può, infine, concludersi con una cena in una delle trattorie tipiche della zona, dove assaporare la pasta alla Norma preparata secondo la tradizione o un piatto di pesce fresco del giorno, accompagnato da ingredienti locali di alta qualità. Tra i migliori ristoranti vi consigliamo Trattoria di De Fiore, Mm!! Trattoria od Osteria Antica Marina.

Giorno 2: tra il fascino del mare e borghi pittoreschi

Dopo aver esplorato la città, il secondo giorno è perfetto per scoprire la costa e i piccoli borghi marinari che si affacciano sul Mar Ionio.

A pochi chilometri da Catania si trova Aci Castello, un borgo caratterizzato dal suo imponente castello normanno, costruito nel 1076 su un promontorio di roccia lavica e affacciato direttamente sul mare. Passeggiare per le stradine del borgo permette di respirare l’atmosfera autentica di un villaggio di pescatori ancora legato alle sue antiche tradizioni.

Proseguendo lungo la costa, si raggiunge Aci Trezza, celebre per i Faraglioni dei Ciclopi, degli imponenti scogli basaltici che emergono dal mare e che, secondo la leggenda, sarebbero stati lanciati da Polifemo contro Ulisse. Questo borgo marinaro è un luogo perfetto per una passeggiata sul lungomare, magari fermandosi in uno dei ristoranti di pesce per gustare i piatti tipici a base di frutti di mare freschissimi. La sua atmosfera suggestiva e il legame con il romanzo “I Malavoglia” di Giovanni Verga rendono Aci Trezza una tappa imperdibile per chi vuole immergersi nella cultura siciliana.

Nel pomeriggio, il viaggio può proseguire verso Acireale, una raffinata cittadina barocca arroccata su una terrazza naturale con vista sul mare. Il centro storico è un tripudio di palazzi decorati e imponenti chiese, tra cui la maestosa Cattedrale di Acireale e la Basilica di San Sebastiano, entrambe esempi straordinari dell’architettura barocca siciliana. Acireale è famosa anche per il suo carnevale, uno dei più spettacolari d’Italia, oltre che per le sue storiche terme, alimentate da sorgenti di acque minerali.

Dopo una passeggiata tra le eleganti piazze e i giardini, vale la pena concedersi una pausa in una delle rinomate pasticcerie locali per assaporare una granita con brioche, considerata tra le migliori della Sicilia. La varietà di gusti, dal classico limone alla mandorla o al pistacchio, rende la granita un simbolo della tradizione siciliana, perfetto per concludere la visita in dolcezza.

Per godere al meglio di questi spostamenti, è consigliabile affidarsi a un noleggio auto economico a Catania, una soluzione ideale per muoversi in completa autonomia e senza vincoli di orario.

Giorno 3: alla scoperta dell’Etna e di Taormina

L’ultima giornata è dedicata alla natura: l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa con un’altitudine attuale di circa 3.357 metri, offre, infatti, dei percorsi escursionistici straordinari, imperdibili per chi visita la zona.

Giunti in auto al Rifugio Sapienza, si può scegliere di avventurarsi lungo i sentieri naturalistici che si snodano tra i crateri spenti e le colate laviche più recenti, oppure optare per un’esperienza più adrenalinica salendo in funivia fino a circa 2.500 metri. Da qui, i fuoristrada conducono fino a circa 2.900 metri, offrendo una vista ravvicinata dei crateri attivi.

Durante la discesa, una sosta alle Gole dell’Alcantara è un’occasione imperdibile per esplorare una delle meraviglie naturali più affascinanti della Sicilia. Questo canyon, scavato nel tempo dalle acque del fiume Alcantara attraverso delle antiche colate laviche, presenta delle pareti basaltiche alte fino a 25 metri, con spettacolari formazioni colonnari modellate dalla forza dell’acqua. Nei mesi più caldi, è possibile immergersi nelle fresche acque del fiume o semplicemente passeggiare lungo i sentieri che costeggiano le gole, ammirando le formazioni geologiche uniche di questa riserva naturale.

Nel pomeriggio, Taormina diventa la meta ideale per concludere il viaggio con un’esperienza indimenticabile. Arroccata su un promontorio con vista sul Mar Ionio, questa cittadina incanta con il suo fascino senza tempo. Il Teatro Antico, costruito dai Greci nel III secolo a.C. e successivamente ampliato dai Romani, regala uno scenario unico in cui arte e natura si fondono, offrendo una vista straordinaria sull’Etna e sulla costa siciliana.

Passeggiare nel centro storico, tra le stradine lastricate e le eleganti boutique, è un piacere da assaporare con calma, magari fermandosi in uno dei caffè panoramici per ammirare il tramonto prima di rientrare a Catania.

Per vivere questa giornata in piena libertà, la soluzione migliore è prenotare un’auto in Italia, così da poter visitare senza vincoli questi luoghi ricchi di fascino.

Catania e i suoi dintorni rappresentano una destinazione perfetta per chi desidera immergersi nell’anima autentica della Sicilia. Dal fascino del centro storico con le sue architetture barocche, alle meraviglie naturali dell’Etna e delle Gole dell’Alcantara, fino ai pittoreschi borghi marinari, ogni tappa del viaggio vi regalerà degli scorci unici e delle atmosfere autentiche.