Nuove regole Ryanair: dal maggio 2025 Ryanair introdurrà importanti modifiche nelle regole riguardanti la carta d’imbarco e il check-in. La compagnia low cost, da sempre nota per le sue politiche rigorose sui bagagli, ha deciso di aggiornare le restrizioni e le procedure per rendere più chiaro e comodo il viaggio per i suoi passeggeri. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle dimensioni dei bagagli e le nuove previsioni, per evitare spiacevoli sorprese al gate.

Nuove regole Ryanair: check-in digitale e novità sulle carte d’imbarco

Il più significativo cambiamento apportato dalle nuove regole previste da Ryanair, riguarda la gestione delle carte d’imbarco: dal 2025, tutte dovranno essere digitali. I passeggeri dovranno effettuare il check-in tramite l’app ufficiale di Ryanair, dove potranno salvare il proprio documento di viaggio sullo smartphone. Sebbene i biglietti stampati a casa resteranno validi, non sarà più possibile richiederne la stampa presso i banchi del check-in ed anzi, chi si presenterà in aeroporto senza una carta d’imbarco digitale dovrà pagare una multa di circa 60 euro. Inoltre, la compagnia consiglia di presentarsi al gate almeno 40 minuti prima della partenza per evitare il rischio di perdere il volo e incorrere in una multa di 120 euro per la perdita del volo, nel caso in cui il passeggero effettui il check-in in ritardo o arrivi dopo un’ora dalla partenza.

Nuove regole Ryanair: le disposizioni sui bagagli

Seppur molto rigide, non cambiano le regole relative ai bagagli. Anche nel 2025 infatti, i passeggeri della nota compagnia low cost, potranno continuare a portare a bordo un piccolo bagaglio gratuito, ma con dimensioni piuttosto ridotte e misure specifiche. Il bagaglio consentito, che include borse personali, custodie per laptop o zaini piccoli, dovrà misurare al massimo 40 x 20 x 25 cm e dovrà essere sistemato sotto il sedile di fronte a sé. È importante, quindi, misurare correttamente il proprio bagaglio prima di partire per evitare sorprese ed il pagamento di un cospicuo sovrapprezzo come penale.

Nuove regole Ryanair: la possibilità di un secondo bagaglio e il “priority boarding”

Per chi avesse bisogno di portare con sé un secondo bagaglio a mano, Ryanair offre la possibilità di acquistare l’opzione “priority boarding”. Questa opzione consente di portare una valigia aggiuntiva con dimensioni massime di 55 x 40 x 20 cm, che andrà riposta nella cappelliera. L’opzione, include anche l’imbarco prioritario, un servizio che può risultare molto utile per chi ha poco tempo prima del decollo. Per chi invece abbia l’esigenza di portare con sè un bagaglio ancora più ingombrante, la miglior soluzione sarà quella di optare per il trasporto in stiva, con un costo aggiuntivo.