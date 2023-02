Ita Airways, sospeso check-in online: l’avviso dell’Aeroporto di Catania

Il check-in dovrà essere effettuato direttamente in aeroporto a causa degli aggiornamenti di sistema che la compagnia Ita Airways sta effettuando in questi giorni.

Ita Airways informa, con un comunicato sul web e tramite social, i suoi passeggeri sul malfunzionamento del check-in online, per un aggiornamento ai sistemi informatici. Inoltre, sia il sito sia l’app non saranno smetteranno di funzionare a partire dalle ore 18 del 22 febbraio fino alle ore 12:30 del 23 febbraio, con la conseguenza di non poter acquistare i biglietti.

L’aeroporto Fontanarossa di Catania ha ricondiviso, su i propri canali social, il comunicato della stessa compagnia. I passeggeri in partenza, fino al 23 febbraio, dovranno recarsi in aeroporto con largo anticipo (2 ore prima con destinazione area Schengen, 3 ore prima per i voli intercontinentali ed extra-Schengen) e dovranno effetturare il check-in direttamente sul posto, prevedendo anche lunghe attese per le file che si formeranno.