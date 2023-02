Aeroporto di Catania: si reca ai controlli con tre cartucce nel bagaglio

Si reca ai controlli di sicurezza dell'Aeroporto di Catania con tre cartucce di calibro 9 mm nel bagaglio a mano.

Il 19 febbraio 2023, il personale appartenente alla locale Polizia di Frontiera ha deferito in stato di libertà, all’autorità giudiziaria, il passeggero A.G. in partenza da Catania alla volta di Pisa, per detenzione abusiva di armi.

Durante i previsti controlli di sicurezza effettuati nelle postazioni centrali dell’aeroporto, da parte degli addetti alla sicurezza, venivano rinvenute, all’interno del bagaglio a mano del soggetto tre (3) cartucce calibro 9 mm. Le suddette munizioni, debitamente sequestrate, venivano messe a disposizione della compente A.G., la quale nel convalidare l’atto probatorio, ne disponeva la loro distruzione.